Pr1meiro Stint: veja os maiores engavetamentos do automobilismo

Curvas cegas, circuitos estreitos, baixa visibilidade. São os ingredientes perfeitos para acidentes impressionantes no automobilismo. Quer ver?

Só clicar no vídeo abaixo, produzido pelo canal Pr1meiro Stint, do jornalista Tiago Mendonça. Neste episódio, o canal selecionou alguns dos maiores engavetamentos dos últimos tempos no esporte a motor.

São batidas e acidentes de diferentes categorias, de monopostos e turismo, mostrando que um simples descuido lá na frente pode mesmo acabar com a corrida de todo mundo – ou quase todo mundo.

