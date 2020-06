Promotoria de Siena abre investigação sobre acidente de Zanardi

O quadro de Alex Zanardi continua grave no hospital Santa Maria alle Scotte, de Siena, após passar por cirurgia neurológica nesta sexta-feira à noite, em virtude do acidente em uma estrada durante competição de handbike.

Enquanto isso, a promotoria de Siena abriu uma investigação para averiguar a dinâmica e as possíveis responsabilidades do acidente envolvendo o piloto e atleta paralímpico.

Foi aberto um inquérito sobre o acidente pelo crime de "ferimentos graves ou muito graves causados ​​por um acidente rodoviário". Serena Menicucci realizou uma inspeção no local do acidente.

As apurações foram feitas e um vídeo amador foi conseguido, o que poderia mostrar a cena do acidente de Zanardi. Isso teria uma importância considerável, porque poderá esclarecer a dinâmica exata do que houve.

O motorista do caminhão, de 44 anos, deu declarações de maneira espontânea e foi submetido a testes de álcool e drogas, em ambos dando negativo.

