Rafael Suzuki aprova estreia no GT World Challenge Europa

Rafael Suzuki e Ricardo Baptista voltam ao Brasil trazendo na bagagem muito aprendizado e a sensação de dever cumprido após a estreia na categoria Bronze Cup do GT World Challenge Europa, em Zandvoort, na Holanda.

Na primeira prova, no sábado, a dupla do Aston Martin #270 da equipe belga Comtoyou largou em 10º lugar e chegou em oitavo. Já no domingo, Suzuki e Baptista partiram do nono lugar para receberem a bandeirada em 10º.

“A nossa estreia no GT World Challenge, em Zandvoort, foi positiva, principalmente em termos de performance, com um bom ritmo na primeira corrida. O Ricardo foi super bem, um dos melhores pilotos bronze, até considerando que a gente tem uma desvantagem, porque os adversários correm a Endurance também e treinam muito mais. Então foi uma etapa de muito aprendizado para a gente, conhecer melhor as regras, os adversários e entender melhor o aquecimento dos pneus”, ponderou Suzuki.

“Pena que eu tomei uma batida na traseira na largada da primeira prova e tive que fazer um pit stop extra para um reparo leve. Ainda assim, consegui voltar para a pista, o carro estava bom e fiz algumas ultrapassagens”, contou.

“Na segunda corrida, o ritmo do carro estava muito bom também e saio daqui muito feliz. Claro que a gente ainda precisa melhorar algumas coisas, tivemos uma dificuldade no pit stop que nos fez perder muito tempo na segunda corrida, mas faz parte do jogo. O mais importante é que já sabemos o que evoluir para brigar pelas primeiras posições na Bronze Cup”, finalizou, Suzuki, otimista.

A dupla brasileira ainda terá mais três etapas pela frente: Misano (18 a 20 de julho), Magny-Cours (01 a 03 de agosto) e Valencia (19 a 21 de setembro).

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!