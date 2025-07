Rafael Suzuki volta à Europa pronto para o desafio de Magny-Cours

Rafael Suzuki está confirmado neste fim de semana na quarta etapa do GT World Challenge Sprint Europa. O piloto vai dividir novamente o cockpit do Aston Martin #270 da equipe belga Comtoyou com Ricardo Baptista, desta vez na tradicional pista de Magny-Cours, na França.

Suzuki havia ficado fora da última etapa, na Itália, por conta de um conflito no calendário, mas agora está pronto para acelerar no maior grid da história do GT World Challenge Sprint em Magny-Cours: são 40 carros inscritos, 12 só na categoria Bronze Cup de Suzuki e Baptista.

“Eu não corri em Misano, porque bateu com a data da Stock Car. Foi o Serginho Sette Câmara no meu lugar, que é um amigo de longa data. O Ricardo e o Serginho conseguiram um top-5 na Bronze Cup, que é a categoria que nos interessa, e a gente já tinha conseguido um oitavo lugar na primeira etapa, em Zandvoort (Holanda). Então, o objetivo é continuar com essa evolução para ajudar o Ricardo a somar pontos no campeonato”, afirmou Suzuki.

Sobre o desafio de correr numa categoria tão disputada, com alto nível de pilotos, e numa pista que já recebeu 18 GPs de Fórmula 1 entre 1991 e 2008, este último vencido por Felipe Massa, companheiro de equipe de Suzuki na Stock Car, o piloto é só elogios.

“A categoria é muito forte e o autódromo de Magny-Cours é bem legal, está super bem cuidado e parece até que a Fórmula 1 ainda corre aqui hoje em dia. Treinamos em abril nesta pista, então a gente já chega com conhecimento desse traçado, que é desafiador e técnico, com muitas mudanças de direção em alta velocidade”, explicou.

Na sexta-feira, os pilotos vão participar de um treino livre e da pré-classificação. Sábado será dia da primeira classificação e da primeira corrida. Já no domingo, serão realizadas a segunda classificação e a segunda corrida.

A quinta e última etapa do GT World Challenge Sprint Europa será disputada em Valencia, na Espanha, entre 19 a 21 de setembro.

