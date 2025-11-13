Red Bull é investigada pela Comissão Europeia; entenda
Empresa de energéticos pode ser multada em até 10% do faturamento anual
Foto de: Hector Vivas / Getty Images
A Comissão Europeia abriu uma investigação antitruste contra a empresa austríaca de energéticos Red Bull. Há suspeitas de que a marca tenha criado manobras para restringir a concorrência no mercado de bebidas energéticas. Essa notícia tem pouca ou nenhuma relação com a equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing, mas é um assunto que pode manchar a imagem corporativa.
Há suspeitas de que a empresa tenha desenvolvido uma estratégia para limitar a competição dos rivais que vendem produtos maiores do que 250ml, especialmente na Holanda.
Segundo informações do GPblog, Teresa Ribera, comissária de concorrência da União Europeia, declarou que o caso está sendo investigado como "parte dos esforços contínuos da Comissão para aplicar as regras de concorrência na cadeia de abastecimento de alimentos em benefício dos consumidores europeus".
Caso seja considerada culpada pelo caso, a empresa pode ser multada em até 10% de seu faturamento anual.
