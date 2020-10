Relembre 10 fatos que ocorreram em 1990, ano do bi de Senna na F1

O ano era 1990. O mundo fervilhava com a reunificação alemã, após décadas de separação do país entre lado oriental e ocidental. Na música, o Brasil chorou a morte de Cazuza, além de assistir ao início da revolução artística causada pela popularização do videoclipe, na tela da recém lançada MTV Brasil. Na TV, a novela Pantanal foi o grande sucesso de audiência, enquanto o programa Escolinha do Professor Raimundo estreava na Rede Globo.

O Brasil vibrou com o bicampeonato de Senna, mas chorou a eliminação da Copa de 1990 para a Argentina. Já a torcida do Corinthians celebrou o primeiro título brasileiro. Relembre (ou conheça, se você não era nascido na época) estes e outros fatos que marcaram aquele ano:

Galeria Lista 'Ghost: do outro lado da vida' 1 / 10 Foto de: Reprodução O filme marcou época na década de 90. Foi indicado a 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Whoopi Goldberg e, claro, melhor trilha sonora com destaque para a inesquecível música Unchained Melody, de Righteous Brothers, tema do filme. Estreia da MTV Brasil 2 / 10 Foto de: Reprodução No dia 20 de outubro de 1990, a MTV entrou no ar. O primeiro clipe exibido pela emissora foi "Garota de Ipanema", na voz de Marina Lima. Os primeiros VJs foram: Astrid Fontenelle, Cuca Lazzarotto (foto), Daniela Barbieri, Gastão Moreira, Maria Paula, Rodrigo Leão, Thunderbird, Zeca Camargo e Renata Netto. Morte de Cazuza 3 / 10 Foto de: Reprodução Em 7 de julho, aos 32 anos, Cazuza morreu devido a complicações da AIDS. O cantor do Barão Vermelho e astro também em carreira solo deixou um acervo de 126 canções gravadas em apenas 9 anos de carreira. Escolinha do Professor Raimundo 4 / 10 Foto de: Reprodução Apesar de já existir como quadro desde 1952, no rádio, foi somente em 1990 que a atração de Chico Anysio se tornou um programa solo de televisão. No elenco de estreia, em agosto daquele ano, estão: Costinha (Seu Mazarito), Lug de Paula (Seu Boneco), Orlando Drummond (Seu Peru), Rogério Cardoso (Rolando Lero), Rony Cócegas (Galeão Cumbica), Sérgio Mallandro, Zezé Macedo (Dona Bela), entre outros. Novela Pantanal 5 / 10 Foto de: Reprodução Produzida pela extinta Rede Manchete, a novela foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme Monjardim, Carlos Magalhães, Marcelo de Barreto e Roberto Naar. A atração explodiu a audiência da emissora e deixou a Globo para trás. No elenco principal estavam: Claudio Marzo, Marcos Winter, Luciene Adami, Marcos Palmeira, Sérgio Reis, Almir Sater, Cássia Kis Magro e Cristiana Oliveira. Lançamento do telescópio Hubble 6 / 10 Foto de: Reprodução Lançado no dia 24 de abril, o Hubble, de uma forma geral, deu à civilização humana uma nova visão do universo e proporcionou um salto equivalente ao dado pela luneta de Galileu Galilei no século XVII. O telescópio é responsável por muitas das imagens mais icônicas do universo e segue em atividade. Seu desativamento deve ocorrer entre 2030 e 2040. Argentina elimina o Brasil na Copa da Itália 7 / 10 Foto de: Reprodução Com uma constelação de craques nas seleções ao redor do mundo, o Brasil caiu para a Argentina, de Maradona, nas oitavas-de-final da Copa do Mundo, na Itália. O gol de Caniggia foi um duro golpe para a torcida brasileira, no entanto, foi a Alemanha Ocidental. Corinthians campeão brasileiro 8 / 10 Foto de: Reprodução Hoje com sete taças de campeão do Brasileirão no armário, o Corinthians não tinha nenhuma até o ano de 1990, quando finalmente se sagrou vencedor do torneio nacional. Vencendo o São Paulo na final, o alvinegro paulista contou com a liderança do técnico Nelsinho e a excelente fase do então garoto Neto. Fernando Collor de Mello 9 / 10 Foto de: Reprodução Primeiro presidente eleito após o regime militar, Collor assumiu o poder em 15 de março. No entanto, o político viu a sua popularidade desaparecer ao confiscar a poupança em uma tentativa fracassada de segurar a inflação. Sem apoio político e acusado de corrupção pelo próprio irmão, Collor teve o pedido de impeachment aprovado pela Câmara e renunciou ao cargo em 1992. Reunificação da Alemanha 10 / 10 Foto de: Reprodução Em 3 de outubro, a Alemanha colocava um fim ao período de divisão do país entre lados oriental e ocidental, que rachou o país em dois após a Segunda Guerra Mundial. As feridas abertas pelo maior conflito da história da humanidade eram, aos poucos, curadas.

