Saiba quem são os pilotos que defenderão a Yamaha no Motocross
Novos nomes completam o Esquadrão Azul nos campeonatos
Time da Yamaha Monster Energy Geração no Motocross
Foto de: Yamaha
Em 2026, a Yamaha Racing Brasil terá grandes novidades no motocross. Em um evento que aconteceu em Cabreúva, no interior de São Paulo, a marca compartilhou as novidades e o Motorsport.com esteve presente para conferir tudo.
No Brasileiro de Motocross serão três equipes, a começar pela Yamaha Monster Energy Geração, que desde 2012 acumula 9 títulos na MX1, e chega com os campeões Fábio Santos e Paulo Alberto, além dos estreantes Vitor Borba e Salvador Perez.
Estreando no paddock, temos a nova equipe Yamaha C6 Bank IMS, que conta com a estrela internacional Glenn Coldenhoff, além de Gabriel 'Tomate' Soares, Luiz Felipe Rocha, Gustavo Torres e Victor Hugo Rocha.
A base também chega forte com a equipe 101 M78 BLU CRU Junior Team, que disputa as categorias de formação do Brasileiro de Motocross. O time, que é um novo passo para quem sai da IMS YZ125 BLU CRU Améria Latina, conta com Juan Felipe Garcia e Rodrigo Stuardo, Henri Krug e Sebastian Velásquez.
E, um dos projetos mais promissores do motocross nacional é a equipe Yamaha 115 M78, que conta com Bernardo Tibúrcio, que sob o comando de Carlos Campano disputará o Espanhol e o Europeu de Motocross na categoria 250.
Confira como foi o evento que o Motorsport.com esteve presente para conhecer mais sobre a nova temporada da Yamaha:
