Segunda temporada da A2RL vai agitar Abu Dhabi

Enquanto a Autonomous Racing League de Abu Dhabi se prepara para sua segunda corrida ao vivo em Yas Marina, em 15 de novembro, a série se prepara para fazer um show incrível para arquibancadas lotadas.

Com um palco tão especial quanto o Circuito de Yas Marina, a A2RL está tirando o pó de seus enfeites e garantindo que os fãs da corrida tenham um fim de semana espetacular para marcar o segundo evento ao vivo da série. Além de uma zona de fãs lotada, com muito para manter toda a família entretida antes da corrida, e um show repleto de estrelas após o evento, o evento de 15 de novembro consiste em três partes principais.

A primeira é a Silver Race. Composta pelas cinco equipes que não conseguiram chegar à final - RAPSON, Code 19, Fly Eagle, FR4IAV, TGM -, será a primeira vez que os convidados terão uma amostra do que os novos carros EAV-25 podem fazer. Mais uma vez, o carro de corrida A2RL é baseado em um carro de Super Fórmula japonês, o que significa que há um coração de quatro cilindros turboalimentado de 2,0 litros e 500 cv enterrado no meio dos carros, que pode chegar a divertidos 180 km/h e faz todos os tipos de barulhos maravilhosos enquanto faz isso.

Em comparação com o carro do ano passado, foram feitas várias alterações. Atualizações da bateria, um freio de emergência aprimorado, ajustes na caixa de câmbio, uma nova linha de combustível, direção atualizada, fiação elétrica específica para esportes motorizados, novas antenas GNSS e 5G e muito mais. O carro de 2025 é uma usina de força e mais altamente especializado do que antes.

A2RL Foto de: Spacesuit Media / A2RL

As equipes não foram simplesmente jogadas em Yas Marina e instruídas a se divertirem. Além dos testes no mundo real antes da corrida, o A2RL Sim Sprint lhes deu tempo e espaço para se prepararem para o grande dia, embora no mundo virtual. Um campeonato próprio, que permite testes e erros de última geração em comparação com o mundo real, o que resultaria em uma conta alta. O resultado é um conjunto de equipes que têm uma compreensão maior do que está por vir no evento principal.

Após a Silver Race, será a vez de uma demonstração de homem x máquina. No evento de 2024, o público foi brindado com uma corrida individual entre a atual campeã da A2RL, a TUM, e um carro equivalente dirigido pelo astro da F1 Daniil Kvyat. A diferença entre os dois não foi pequena, mas provou que um piloto humano e um autônomo podem compartilhar uma pista. A ASPIRE, organizadora da A2RL e parte do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada do governo dos Emirados Árabes Unidos, tem trabalhado arduamente nos bastidores para diminuir a diferença de 2024, e está no caminho certo. Antes da corrida, a equipe italiana Unimore Racing superou um tempo estabelecido por humanos no circuito.

Será que veremos Kvyat ser superado por um piloto autônomo ao vivo no dia 15 de novembro? Talvez sim, talvez não, mas nunca se sabe. Ele estabelecerá os tempos de referência para as equipes almejarem na terceira temporada da A2RL.

O evento principal é, obviamente, a Grande Final da segunda temporada da A2RL. Em um evento inédito no mundo, seis carros de corrida totalmente autônomos entrarão na pista juntos com o objetivo de ganhar uma parte do prêmio de US$ 2,25 milhões. A TUM, a Unimore, a Kinetiz, a Polimove Autonomous Racing Team, a TII Racing e a Constructor University Racing Team vão se enfrentar, ou sensor a sensor, para ver quanta diferença um ano de desenvolvimento tecnológico e testes virtuais podem fazer. A corrida será realizada no Circuito Norte de Yas Marina e espera-se que seja assistida por uma multidão.

A2RL Foto de: Spacesuit Media / A2RL

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, está ciente de que, desde o início da série, um de seus objetivos tem sido enfrentar e vencer os humanos macios e moles em seu próprio jogo, e o evento deste ano dá um passo a mais para alcançá-lo. Outro objetivo, é claro, é avançar a tecnologia autônoma de forma rápida e segura, usando o automobilismo como base.

"Estou incrivelmente orgulhoso do progresso que as equipes fizeram. O A2RL é o único ambiente no mundo em que é possível realizar testes extremos e desenvolvimento rápido, e quando se compara o desempenho do início da Temporada 1 com o da Temporada 2, a diferença já é notável", diz Timpano. "Estou ansioso pelo fim de semana, quando faremos história com seis carros de corrida totalmente autônomos competindo juntos na pista".

O evento de 2024 foi um primeiro passo impressionante para um mundo de possibilidades autônomas. As equipes deram seus primeiros passos, ocasionalmente vacilantes, ao longo do que está se revelando um caminho fascinante. Espera-se que a segunda temporada tenha passos mais confiantes na direção certa.

Além de ser um evento ao vivo em Abu Dhabi, a corrida será transmitida pelo site motorsport.tv e pelo canal oficial da A2RL no YouTube às 11:00 GMT do domingo, 16 de novembro.

A2RL Foto de: Spacesuit Media / A2RL