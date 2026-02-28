Shell emplaca toda família V-Power nas pistas com apoio aos Giaffone

Maior patrocinadora do esporte a motor no mundo, a Shell expande em 2026 sua presença na Copa Truck. A temporada que começa na próxima semana em Campo Grande terá a manutenção do vínculo de Jaidson Zini com a marca, que passa agora a estampar os brutos de Felipe e Nic Giaffone.

A apresentação do time de pai e filho foi realizada na última quinta-feira (26) em Cotia, ocasião em que foram apresentados os caminhões do multicampeão e do jovem talento da categoria.

Felipe Giaffone é o maior vencedor de títulos e corridas de caminhão no Brasil e atual detentor do título da Copa Truck. Nic parte para sua segunda temporada completa no evento, credenciado por resultados expressivos na classe Super Truck Elite e o quarto lugar na divisão em 2025.

O esforço de ampliação da presença da Shell na Copa Truck se alinha à plataforma de ativação do novo Shell V-Power Diesel, lançado neste ano em substituição ao Shell Evolux Diesel. O novo integrante da família V-Power integra da estratégia de fortalecimento da linha de combustíveis aditivados da companhia no país.



O novo Shell V-Power Diesel foi desenvolvido para oferecer ganhos de desempenho, maior proteção às peças do motor e mais performance ao longo do uso. O combustível atende tanto frotas leves quanto pesadas e foi formulado para operar em diferentes condições, acompanhando as transformações do mercado brasileiro, marcado pelo aumento gradual do percentual de biodiesel na composição.

Com o recente anúncio pela Copa Truck de biodiesel como combustível oficial da categoria, o conceito de posicionamento do novo Shell V-Power Diesel ganha ainda mais relevância no cenário brasileiro. O produto ajuda a mitigar impactos associados ao biodiesel, contribuindo para a proteção dos componentes do motor, manutenção da eficiência e maior durabilidade.

Com o anúncio da renovação com Zini e a chegada de Felipe e Nic Giaffone, o elenco Shell nas pistas em 2026 vai tomando corpo. Na última quinta-feira (26), a marca comunicou o retorno à Porsche Cup no carro de Matheus Comparatto apoiado pela marca Shell V-Power. Já na Copa HB20, evento que corre com os carros todos abastecidos de V-Power Etanol, Felipe Malinowski mais uma vez defenderá a marca. Ainda em 2025, havia sido anunciada a renovação com Galid Osman na NASCAR Brasil.

“É o início da uma temporada especial, com a chegada de novos parceiros e a renovação de muitos que estiveram conosco nos últimos anos. São três títulos consecutivos, sabemos o quanto isso representa para nós e para os patrocinadores, então estamos muito felizes de darmos continuidade para essa história”, disse Felipe Giaffone.

Nic Giaffone também falou sobre a parceria: “É a sequência de um trabalho forte que apresentamos ano passado combinando legado e renovação. O meu pai carrega uma história de ser o maior campeão da categoria e continua entregando performance, enquanto eu cheguei atraindo um público mais jovem para a categoria e juntos mostramos que é possível agregar novos parceiros gigantes como a Shell para o nosso o box”.

"Muito feliz! Mais um ano juntamente com a Shell, uma parceria que já dura três anos. Mais feliz ainda em ver esse crescimento dentro da Copa Truck, o investimento deles também. Que seja um ano incrível e que a gente possa levar o nome e o sucesso do Shell V-Power Diesel para dentro e fora das pistas, em busca de vitórias e muitas conquistas", acrescentou Jaidson Zini.

“A Copa Truck é um evento nacional que está no gosto do público brasileiro há décadas. A cooperação com Jaidson Zini nas últimas temporadas foi importante para a companhia e agora aproveitamos a repercussão do novo Shell V-Power Diesel para ampliar o time com Felipe e Nic Giaffone. A família Giaffone é a mais tradicional da história das pistas no Brasil e estamos muito motivados em ver a concha da Shell no caminhão campeão de 2025 com o Felipe. Teremos uma grande temporada pela frente”, completou Carla Salgueiro, head de Marketing e Trade Marketing da Raízen.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!