Com o adiamento da etapa de junho da Stock Car e da F4 Brasil para setembro, por questões operacionais e de confiabilidade do novo SUV da categoria, o calendário do primeiro semestre da Shell nas pistas se encerrou no último fim de semana, em Tarumã, interior de São Paulo. Patrocinadora número um do esporte a motor no mundo, a marca celebra um semestre de grandes conquistas e resultados expressivos.

Galid Osman é o líder do campeonato da NASCAR Brasil após quatro etapas. Na temporada de estreia, o piloto Shell do carro #99 conquistou a primeira pole position e voltou ao pódio em Tarumã, chegando a 108 pontos na tabela de classificação e abrindo uma dezena de vantagem sobre seu rival mais próximo. Cabe ressaltar que o grid da NASCAR Brasil se fortaleceu muito neste ano, após a categoria abandonar o modelo monogestão e passar a ser operada pelas principais equipes do esporte a motor brasileiro, um movimento que atraiu competidores e patrocinadores de renome.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece nos dias 12 e 13 de julho em Cascavel, no Paraná, circuito onde Osman se consagrou como primeiro campeão da história do TCR Brasil em 2023, garantindo título inédito para a Shell nos carros de tração dianteira. Já na Stock Car, onde a Shell é representada pelo ex-F1 Ricardo Zonta e por Gianluca Petecof, a marca segue seu tradicional protagonismo, apesar dos contratempos mecânicos enfrentados pelo piloto paranaense, Zonta, que o impediram de converter velocidade em pontos no campeonato. Na etapa de abertura, em Interlagos, ele largou da primeira fila, mas foi forçado a resetar o SUV #10 e cair para o fim do grid. Nas duas etapas seguintes, em Cascavel e no Velopark, liderou corridas, mas enfrentou falhas no turbo.

Petecof, por sua vez, vive uma trajetória oposta. Após enfrentar um carro sem ritmo na abertura da temporada, superou as dificuldades vencendo a sprint em Cascavel e conquistando sexto lugar na corrida principal. No Velopark, mesmo com um SUV ainda lento, soube aproveitar as inúmeras quebras dos concorrentes, para terminar a sprint em nono e a principal em 12º. O estreante do ano de 2023 ocupa atualmente a terceira posição no campeonato, com 174 pontos, apenas quatro atrás do vice-líder e 17 à frente do quarto colocado. Outro destaque da Shell que desponta no primeiro semestre é Felipe Malinowski, terceiro colocado na classificação da Copa HB20. Pilotando o carro #43, teve uma performance consistente na quarta etapa do campeonato, em Tarumã no último fim de semana. No sábado, ganhou com a Shell por apenas 0.010s, uma das menores da história do esporte a motor brasileiro de todos os tempos. No domingo, garantiu o terceiro lugar em prova marcada por intervenções do carro de segurança. Com 121 pontos após metade do campeonato, Malinowski está apenas um ponto atrás do vice-líder e a 18 do primeiro colocado. A próxima corrida será em Cascavel, no fim de semana de 13 de julho, quando a Shell estará representada por Galid Osman na NASCAR Brasil.

“Encerramos o primeiro semestre com orgulho dos resultados conquistados pelos nossos pilotos e da evolução do programa de esportes a motor no Brasil. A Shell acredita no profissionalismo de seus talentos e das equipes em que está envolvida e trabalha globalmente com objetivo de impactar os consumidores com os atributos de excelência, segurança e confiabilidade do universo do esporte a motor. Em 2025, dobramos nossa presença nas pistas brasileiras e mantivemos o compromisso com o desenvolvimento de talentos, reforçado pela nossa parceria de longa data com a Aurelia Nobels e nossa recente contratação, Cristian Helou. Com ele, somos oito pilotos em seis categorias, o que nos deixa muito otimista com a conquista de mais pódios a partir de julho, quando teremos ação em quase todo fim de semana”, completa Ricardo Berni, Diretor de Marketing & Digital da Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil.

