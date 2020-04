Neste período de isolamento, muitos pais estão se desdobrando para arrumar atividades para manter as crianças entretidas. Pensando nisso, o streaming de HQs Social Comics liberou nesta sexta todos os quadrinhos do personagem Senninha de forma gratuita na plataforma, em parceria com a marca Seninnha.

No total, são mais de 110 edições disponíveis, das clássicas às mais recentes, que podem ser acessadas no link socialcomics.com.br/senninha.

Deixando os quadrinhos acessíveis para o público maratonar à vontade, a marca Senninha e o Social Comics querem deixar o clima mais leve durante a crise causada pelo Coronavírus. "Fizemos uma parceria com a marca Senninha para poder levar entretenimento e alegria para as crianças nesse tempo difícil", explica J.P. Sette, CEO do Social Comics.

Senninha conta a história de um menino de seis anos que sonha em ser piloto de Fórmula 1. O personagem, inspirado no piloto brasileiro Ayrton Senna, foi criado por Rogério Martins e Ridaut Dias Júnior, que queriam passar para as crianças os valores do tricampeão, como determinação, motivação e superação.

‘’Neste momento, nós não apenas disponibilizamos os quadrinhos junto com a marca Senninha, como também procuramos lembrar todos os fãs do Senninha e sua turma de seguirem as regrinhas de ouro passadas pelo Ministério da Saúde: lavar bem as mãos, utilizar álcool gel e evitar aglomerações”, comenta J.P Sette.