TCR South America divulga calendário de sua primeira temporada

Uma assembleia anual da Codasur realizada nesta terça-feira, aprovou a realização da primeira temporada do TCR South America, que já tem seu calendário definido. Serão realizadas oito etapas em 2021, duas delas com corridas de longa duração em que os pilotos regulares vão competir em duplas com pilotos convidados e seis rodadas duplas com provas de sprint.

Foram aprovados também os regulamentos técnico e desportivo, junto com o calendário de 2021.

O TCR South America solicitou também que a categoria FIA Fórmula 4 da Argentina acompanhe os primeiros sete eventos. O pedido foi aprovado pela entidade e a categoria passará a integrar os campeonatos Codasur no ano de 2021.



Confira o calendário de 2021 do TCR South America*:

1. Brasil – 7 a 9 de maio

2. Brasil – 11 a 13 de junho

3. Brasil – 23 a 25 de julho

4. Uruguai – 30 de julho a 1º de agosto

5. Argentina – 27 a 29 de agosto

6. Argentina – 10 a 12 de setembo

7. Argentina – 16 a 17 de outubro

8. Chile – 12 a 14 de novembro

*Calendário sujeito a alterações decorrentes da situação do Covid-19 na região, bem como a transmissão da categoria pela TV.