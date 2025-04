A temporada 2025 do Moto 1000 GP começou positiva para o jovem talento Theo Manna, de 19 anos. O piloto paulista, que neste ano passa a ser o embaixador da Ipiranga Lubrificantes nas pistas brasileiras, sobre duas rodas, acelerou e impôs ritmo forte neste domingo (6) no circuito paranaense Zilmar Beux, em Cascavel, para garantir seu primeiro pódio do ano, com a conquista do segundo lugar na Corrida 2, a prova mais longa do fim de semana, com 19 voltas de duração.

Na tarde de sábado (5) Theo já havia demonstrado bom desempenho, quando colocou a Ipiranga Bioleve Racing em quarto lugar na Corrida curta, com 12 voltas. Ainda no sábado, durante a manhã, ele garantiu o P3 no grid das duas corridas. Com dois Top-5, conquistados nesta primeira etapa, Theo Manna sai de Cascavel na terceira posição do campeonato, com 28 pontos. A segunda etapa será nos dias 17 e 18 de maio, em Curvelo, Minas Gerais.

A corrida deste domingo aconteceu com pista seca, foi bastante movimentada e contou com disputas acirradas. O desafiador circuito de Cascavel proporcionou muitas ultrapassagens e disputas eletrizantes na briga por posições. Theo Manna mostrou ótimo desempenho sobre sua moto Kawasaki #77, além de muito ritmo em administrar o equipamento, tanto na aproximação aos concorrentes, como na reaceleração.

Com velocidade, ele soube se defender dos ataques dos concorrentes e arriscou nas horas certas, fazendo boas investidas para ultrapassar e alcançar a segunda posição. Chegou a brigar pela liderança e fez ótima corrida para assegurar o primeiro pódio do ano, com o segundo lugar.

“Foi uma corrida muito boa e divertida. Tivemos um ritmo muito bom desde o começo, e mostramos velocidade desde os treinos livres. E isso foi bem importante, já que hoje era uma prova mais longa, com mais voltas. Tomamos cuidado com relação aos pneus, que nessa pista provoca um desgaste maior para o lado esquerdo. As disputas com os oponentes foram muito boas, todo mundo muito perto, mas se respeitando. Toda equipe está de parabéns, tenho que agradecer ao time que montou a moto perfeita. Começamos o ano e nossa parceria com a Ipiranga Lubrificantes da melhor forma, que era no pódio. Iniciamos muito bem, mas é só o começo. Tem bastante campeonato pela frente. Vamos trabalhar para manter o que conquistamos hoje”, ressalta Theo Manna.

Theo Manna garante P4 na corrida de sprint

Na tarde do sábado, Theo Manna garantiu o quarto lugar na disputa da corrida 1, a mais curta do fim de semana, com 12 voltas. Sob pista úmida, Theo largou em terceiro lugar e fez boas disputas para concluir em quarto lugar a primeira prova de 2025.

“Foi muito bom. Mesmo com pista molhada, fizemos poucos ajustes para essa condição porque a moto já estava bem acertada. Tanto que consegui um P4 com pista molhada. Acho que faltou um pouco no nosso ajuste na pressão dos pneus, porque no começo da prova eu estava chegando mais nos dois primeiros, e nas últimas voltas perdi um pouco de aderência. Mas no geral foi bom”, analisou o piloto da moto #77.

Resultados da 1ª etapa – categoria GP 1000 em Cascavel (PR):

Corrida 1 Sprint (Top-10):

1)Ramiro Gandola (BMW/GP1000), Agem Racing, 12 voltas em 11min24s899

2) Mauro Passarino (BMW/GP1000), Bg Race Team, a 2s153

3) Joelsu Mitiko (BMW/GP1000), Castrol, a 2s987

4) Theo Manna (Kawasaki/GP1000), Ipiranga Bioleve Racing, a 4s534

5) Sebastián Salom (BMW/GP1000), W2V Motosports, a 12s658

6) Matthieu Lussiana (Ducati/GP1000), Cesar Barros Racing, a 13s669

7) Agustin Donatti (BMW/GP1000), Castrol, a 20s714

8) Manow Martins (Kawasaki/1000 EVO), Pioneiro Motonil Motors, a 33s759

9) Julio Fortunato (BMW/1000 EVO), Sport Plus Racing, a 34s613

10) Gustavo Silveira "Gão" (Kawasaki/GP1000), Pioneiro Motonil Motors, a 35s070

Corrida 2 (Top-10):

1)Ramiro Gandola (BMW/GP1000), Agem Racing, 19 voltas em 19min59s68

2) Theo Manna (Kawasaki/GP1000), Ipiranga Bioleve Racing, a 0s152

2) Mauro Passarino (BMW/GP1000), Bg Race Team, a 0s419

4) Matthieu Lussiana (Ducati/GP1000), Cesar Barros Racing, a 9s222

5) Joelsu Mitiko (BMW/GP1000), Castrol, a 17s737

6) Sebastián Salom (BMW/GP1000), W2V Motosports, a 20s727

7) Adolfo Maciel (BMW/1000 EVO), PRT, a 28s640

8) Julio Fortunato (BMW/1000 EVO), Sport Plus Racing, a 28s649

9) Manow Martins (Kawasaki/1000 EVO), Pioneiro Motonil Motors, a 39s844

10) Eduardo Marques (Honda/1000 Light), Motobel Brothers, a 54s690

Classificação do Campeonato – após a primeira etapa:

1) Ramiro Gandola, 41

2) Mauro Passarino, 29

3) Theo Manna, 28

4) Joelsu Mitiko, 21

5) Matthieu Lussiana, 19

6) Seba Salom, 16

7) Manow Martins, 10

8) Julio Fortunato, 10

9)Adolfo Maciel, 9

10) Gustavo Silveira, 6

