Top 10 escapa de Pedro Lima na reta final na F4 Winter Series em Portimão

Paulista de 15 anos tem nova prova sólida no piso molhado com o carro #53 da equipe VAR

Publicado:
Pedro Lima em Portugal

Pedro Lima fechou a etapa do Algarve da F4 Winter Series a milésimos de mais um resultado na zona de pontos. O estreante da equipe VAR foi 11º na terceira corrida do fim de semana, a 0.068s do décimo colocado.

Com o grid todo de 33 competidores novamente equipado com pneus para piso molhado em Portimão, o paulista de 15 anos de idade alinhou sua máquina em décimo para a última largada do fim de semana. Ele tracionou melhor que um oponente e avançou para nono de cara. A seguir, passou um de seus companheiros na parte alta do circuito, mas havia sido dado aviso de entrada de safety car, de modo que devolveu a oitava posição para evitar o risco de ser punido por ultrapassagem sob bandeira amarela.

A relargada veio na abertura da volta 4, com o pelotão muito compactado. Pedro se envolveu em uma formidável batalha envolvendo outros três carros, até concretizar a ultrapassagem sobre seu companheiro Rocco Coronel na volta 5.

Ele então tratou de conservar o oitavo lugar até a volta 9, quando começou a perder ritmo e buscar as áreas mais molhadas do traçado para tirar o máximo desempenho dos pneus de chuva. Na décima volta, o terceiro colocado do campeonato da F4 Brasil do ano passado era novamente décimo e lutava para permanecer na zona de pontos.

Ele abriu a volta final nesta posição e acabou alcançado por outro competidor na curva final, que percorreram emparelhados. O concorrente teve mais tração na reta principal e no sprint até a bandeira quadriculada prevaleceu por 0.068s 

"Tivemos um fim de semana bem produtivo, andando um pouco mais à frente que na estreia no Estoril. O campeonato agora vai para três etapas na Espanha, em Valência, Aragón e Barcelona. Estou muito motivado para aprender esses circuitos e continuar melhorando com o time. Agradeço a todos da VAR pelo trabalho e ao apoio que tenho recebido do Brasil".

