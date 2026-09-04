Turismo Nacional acelera em Curvelo pela quinta etapa da temporada 2026

A Turismo Nacional desembarca em Curvelo (MG) neste fim de semana para a quinta etapa da temporada 2026. O Circuito dos Cristais será o palco da rodada que marca o reencontro dos pilotos com as provas sprint após a primeira etapa da Copa Endurance do ano, disputada em Santa Cruz do Sul (RS) que teve a dupla Bruno Massa e Israel Favarin como vencedora.

A passagem pelo Rio Grande do Sul também acrescentou um novo componente à disputa pelo título. Além dos campeonatos específicos das provas de sprint e do estilo endurance, a Turismo Nacional conta com a classificação Overall, que reúne os pontos conquistados nos dois formatos ao longo da temporada. É por meio dela que João Cardoso e Guilherme Lima chegam a Curvelo na liderança das classes A e B, respectivamente. A etapa mineira será disputada no formato sprint, ou seja, quatro corridas de 30 minutos ao longo do final de semana.

Na classe A, Cardoso soma 228 pontos no Overall, seguido por Alberto Cattucci, com 191. Vasco Pedro aparece em terceiro, com 168, enquanto Murilo Fiore ocupa a quarta posição, com 152, e Guto Rotta fecha os cinco primeiros, com 142.

A diferença entre o líder e o vice-líder é de 37 pontos, mas a disputa se comprime logo atrás: apenas 27 pontos separam Cattucci, segundo, de Adilson Junior, sexto colocado com 141. Nico Dall'Agnol aparece na sétima posição, com 133 pontos, seguido por Bruno Testa, com 111, e Bruno Massa, com 110.

Cinco pontos entre os líderes da classe B

Na classe B, o equilíbrio é ainda maior. Guilherme Lima lidera o Overall com 185 pontos, apenas cinco à frente do argentino Maximo Frigerio, que soma 180. Diego Lozov ocupa a terceira colocação, com 162, seguido de perto por Pietro Nalesso, com 161.

Rubens Neto também segue próximo do grupo da frente, na sexta colocação, com 140 pontos. Johnny Kaumo é o sétimo, com 119, enquanto Paulo Fernando, Paulo Maia e Gustavo Bonifacio completam os dez primeiros.

Frigerio lidera entre os estreantes

Além de ocupar a vice-liderança da classe B no Overall, Maximo Frigerio chega a Minas Gerais na liderança entre os estreantes. O piloto da GRacing soma 268 pontos, contra 185 de Johnny Kaumo, segundo colocado. Gustavo Bonifacio aparece em terceiro, com 121, apenas um ponto à frente de Paulo Maia. Ryan Richter completa os cinco primeiros, com 91. Na classe Senior, Beto Pontes soma 228 pontos na classificação.

De Santa Cruz do Sul para Curvelo

A Turismo Nacional chega ao Circuito dos Cristais após um fim de semana de superação no Rio Grande do Sul. A etapa anterior foi marcada pelas adversidades enfrentadas após o ciclone que atingiu Santa Cruz do Sul às vésperas das atividades de pista. Mesmo com os danos provocados pelo fenômeno climático e as dificuldades de estrutura enfrentadas por equipes e organização, toda a programação foi realizada.

Na pista, a primeira prova no estilo endurance da temporada terminou com uma grande recuperação. Israel Favarin e Bruno Massa largaram da 25ª posição com o Hyundai HB20 #20 da GRacing e avançaram pelo pelotão até conquistar a vitória após 58 voltas e pouco mais de duas horas de corrida.

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