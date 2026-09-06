Turismo Nacional: Sena Jr comemora vitória após "corrida dura" em Curvelo

O sábado da Turismo Nacional contou com duas corridas no Circuito dos Cristais e colocou a equipe G Racing duas vezes no pódio, com a primeira vitória na temporada do gaúcho Luis Sena Jr, o quinto lugar de Bruno Massa e a vitória rookie de Máximo Frigério, que ainda garantiu um pódio de terceiro lugar na categoria B.

Luis Sena quebrou um jejum que já durava 11 meses e deu uma aula na pista ao liderar de ponta-a-ponta a corrida 2 com defesas de posição espetaculares. “Muito feliz em voltar a vence e dedicar esta vitória ao time que não se cansa de trabalhar na evolução dos HB20. Ainda não temos os carros mais rápido, mas voltamos a ser competitivos. Foi uma corrida muito dura, o carro teve uma quebra nas últimas quatro voltas e o safety car me salvou em alguns momentos”, conta.

Bruno Massa também celebrou mais um pódio em sequência. Depois da vitória em Santa Cruz do Sul, ele conquistou o quinto lugar na corrida 1.

O argentino Máximo Frigério ficou ainda mais perto do título rookie com a vitória na corrida 1. Ele também foi ao pódio geral da categoria B com um terceiro lugar que o mantém entre os primeiros colocados no campeonato.

Neste domingo, a equipe G Racing volta à pista do Circuito dos Cristais para a disputa das corridas 3, a partir das 8h30, e para a corrida 4, marcada para 15h30, ambas com transmissão ao vivo no youtube/TurismoNacionalBR, Portal Terra, BandSports e Racer Brasil.

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