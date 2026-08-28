Ucrânia cobra investigação da FIA após fim de sanções à Rússia

A Federação Ucraniana de Automobilismo (FAU) apresentou uma reclamação formal ao Comitê de Ética da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após a retirada da proibição imposta aos competidores russos no automobilismo internacional.

A federação ucraniana solicitou, na quinta-feira (27), uma investigação urgente sobre a Federação Russa de Automobilismo (RAF), alegando que ela está violando as regras da FIA relativas às autoridades esportivas nacionais.

A FAU alegou que a RAF abriu e opera escritórios nas regiões da Crimeia, Sebastopol, Donetsk e Zaporizhzhia, que são reconhecidas como território ucraniano pelas Nações Unidas e hoje estão ocupadas pela Rússia.

Em sua denúncia, a FAU apontou a violação do “Artigo 3.3 dos Estatutos da FIA e do Artigo 1.4.1 do Código Esportivo Internacional, os quais estabelecem que apenas uma ASN [entidade nacional] pode ser reconhecida por país, com autoridade que se estenda por todo o território nacional desse país”.

Portanto, a FAU argumenta que, ao atuar em território ucraniano, a federação russa está violando as regras da FIA.

A denúncia também destaca que os dirigentes da RAF – incluindo o presidente Boris Rotenberg – estão sujeitos a sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela União Europeia por agressão contra a Ucrânia.

A FAU solicitou uma investigação imediata e que a RAF feche seus escritórios.

A bandeira russa Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

“Trata-se de uma clara violação dos Estatutos da FIA por parte da Federação Russa de Automobilismo, que, como organização membro da FIA, é obrigada a cumpri-los”, afirmou Oleksandr Feldman, presidente da federação ucraniana.

“Instamos o presidente da FIA a tomar medidas urgentes para que esses escritórios sejam fechados e para que a Federação Russa de Automobilismo seja sancionada por suas ações".

Em agosto, a FIA reverteu restrições aos pilotos russos e bielorrussos, que agora podem competir sob sua bandeira nacional, o que lhes havia sido negado após o início da guerra na Ucrânia em 2022.

As mudanças não se estendem à realização de eventos internacionais na Rússia ou na Bielorrússia, que continuam fazendo parte das restrições. A FIA cancelou seu contrato para o GP da Rússia em 2022, que seria a última corrida no Autódromo de Sochi, já que o circuito Igora Drive estava programado para assumir o lugar em 2023.

Nesse período, alguns pilotos russos mudaram de licença para outra entidade nacional para continuar competindo: Robert Shwartzman correu sob a bandeira de Israel, enquanto pilotos como Daniil Kvyat e Nikita Bedrin possuem licenças de corrida italianas. O Cazaquistão e o Quirguistão também foram representados por pilotos russos nas categorias de base.