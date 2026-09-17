Verstappen pede novo desafio no kart com Red Bull: "Talvez 200"

Max Verstappen, na semana de pausa da Fórmula 1 até o GP do Azerbaijão, superou suas próprias expectativas ao completar o desafio de kart “Max vs 100” com um tempo impressionante, enfrentando 100 competidores em Silverstone. Agora, o holandês sugeriu uma nova versão do evento.

Na quarta-feira (16), a Red Bull realizou o evento, que colocou o tetracampeão mundial contra 100 pilotos amadores de kart, entre os quais criadores de conteúdo, profissionais do automobilismo e atletas.

Verstappen largou da última posição e teve que ultrapassar todos os 100 em 30 voltas em uma pista construída especialmente para o evento em Silverstone, que incluía a pista de kart e partes do circuito propriamente dito, como Brooklands.

Mas o holandês precisou de apenas 14 voltas — 37 minutos — para completar o desafio, ajudado por uma primeira volta frenética, na qual eliminou 64 rivais, e 84 até a quinta volta: “Quando eu estava caminhando até o grid e vi de onde teria que largar, pensei: ‘eita, isso é bem lá atrás’”, disse Verstappen.

“Mas depois da minha primeira volta, pensei: ‘Ah, acho que estamos bem, acho que vai dar certo’. Dependia principalmente das duas primeiras voltas. Se eu me saísse bem nas duas primeiras, então, sim, o que seria, 15 ou 20 voltas? Mas a primeira volta saiu um pouco melhor do que o esperado, então isso ajuda bastante".

Max Verstappen Foto: Red Bull Content Pool

Ficou evidente, assim que as luzes se apagaram, o quanto a velocidade de reação de uma estrela da F1 é superior à de um piloto ‘comum’, ultrapassando uma dúzia de carros na largada antes de ziguezaguear em meio à loucura até a curva 1.

“Você simplesmente age por instinto, aconteça o que acontecer”, acrescentou Max. “Quando as luzes se apagam, você meio que vê onde estão os espaços e, então, também precisa confiar que as pessoas ao seu redor não vão fazer nenhuma loucura".

“Para ser sincero, eles não fizeram nada disso. Estavam muito animados uns com os outros, mas, na verdade, foram bem legais comigo. Então, não precisaram bater em mim nem nada do tipo. Mas você simplesmente age muito rápido quando vê tudo se desenrolar na sua frente".

Verstappen já superou muitos desses desafios que a Red Bull lhe apresentou desde sua estreia na equipe, em 2016, seja testando carros de GT ou até mesmo participando de corridas de caravanas com o ex-companheiro de equipe Daniel Ricciardo.

A marca austríaca é conhecida por seus eventos excêntricos, e o piloto de 28 anos chegou a dar uma dica sobre novos desafios: “Eu disse antes, tipo, ‘talvez 200’ amadores para competir contra".

Max Verstappen Foto: Red Bull Content Pool

Em seguida, ele acrescentou: “A Red Bull sempre inventa coisas malucas e divertidas — isso combina comigo. Posso realmente ser eu mesmo. Da forma como foi organizado hoje, sei que dá muito trabalho fazer algo assim e convidar tanta gente, mas é muito divertido fazer parte disso".

“Às vezes me lembro do que realmente fiz no passado e penso: ‘Meu Deus, eu realmente fiz isso?’. É divertido e é definitivamente uma das melhores experiências que existem. Quantas vezes você tem a oportunidade de criar algo assim? Correr contra cem outras pessoas. Acho isso muito legal, só a Red Bull consegue fazer algo assim".

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