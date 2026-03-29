VÍDEO: Acidente assustador atrasa início do GP do Japão de F1

Um grande acidente marcou o domingo em Suzuka, palco do GP do Japão de Fórmula 1. Antes da corrida de monopostos, a Porsche Cup Japonesa esteve presente no mítico circuito com um grande susto aos pilotos envolvidos e o público presente.

O acidente ocorreu na curva 200R (também conhecida como "Macchan"), uma curva suave à direita após o grampo. Os carros da classe ProAm de Hiro Ichinokura e Masa Taga se enroscaram, e o #84 de Taga acabou subindo na cerca externa antes de cair no barranco. A corrida foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha e foi anunciado que não seria retomada.

Foi um acidente de grande impacto, mas, de acordo com o Circuito de Suzuka, o piloto não sofreu ferimentos graves.

Com isso, a volta de apresentação do GP de F1 sofreu um atraso de 10 minutos.

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