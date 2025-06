A etapa de Crandon, no estado americano de Wisconsin, do campeonato AMSOil Championship Off Road, terminou de maneira inusitada no último fim de semana. Na última volta, Cj Graves bateu em Keegan Kincaid e os dois ficaram montados, mas conseguiram se desvencilhar após alguns instantes e voltaram a competição. Momentos depois, Kyle Chaney os alcançou e encostou em Graves, que saiu atrás de Kincaid.

Kincaid, que liderava a prova, conseguiu manter a ponta e foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas não sem outro incidente. Chaney, que havia batido em Graves, aproximou-se consideravelmente do líder e acabou montando na traseira de Kincaid.

