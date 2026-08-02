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VÍDEO: Em acidente impressionante, Igor Fraga 'voa' após ser atingido na largada da Super GT em Fuji; veja

Piloto foi atendido e está bem

Olivia Nogueira
Publicado:
Captura de tela 2026-08-02 113707

Acidente de Igor Fraga em Fuji

O brasileiro Igor Fraga protagonizou uma cena impressionante na etapa deste fim de semana na categoria SuperGT, em Fuji. 

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Durante a largada, Fraga rodou, foi tocado por outro carro e acabou voando por alguns metros. Ele chegou a ficar com o carro de ponta-cabeça, antes de 'aterrissar' pelo lado esquerdo e se arrastar pela pista.  

 

A bandeira vermelha foi imediatamente acionada e a prova foi interrompida. Fraga foi atendido pela equipe médica e levado para o hospital como preocupação. Ele não sofreu ferimentos graves e passa bem. 

 

Aos 27 anos, Fraga corre na categoria GT500 da SuperGT, principal divisão das competições de turismo no Japão. 

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