VÍDEO: Filho de Toto Wolff escapa de acidente assustador em prova de kart
Piloto de apenas nove anos não sofreu nenhum ferimento grave e quer continuar competindo o restante do fim de semana
Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images
O filho de Toto Wolff, chefe da Mercedes, já iniciou seus primeiros passos no automobilismo e está competindo nas categorias de base. O jovem Jack Wolff se envolveu em um acidente assustador na prova que fecha o campeonato da IAME Warrior de kart.
Nesta sexta-feira (23), o piloto lutava pelas posições da frente da prova quando a situação se tornou bastante perigosa: Nahyl Elgahoudi e Wolff travaram suas rodas dianteiras e o contato fez com que os dois karts derrapassem.
Nesse momento, outro piloto que vinha mais atrás acabou se chocando com o 'emaranhado' e foi lançado para cima, passando por cima da cabeça de Jack, que saiu ileso do acidente.
Wolff e seus companheiros estão na faixa dos nove anos e, apesar do susto no momento, Jack já deixou claro que fará o possível para continuar competindo no fim de semana, uma vez que garante não ter se machucado.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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