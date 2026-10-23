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VÍDEO: Filho de Toto Wolff escapa de acidente assustador em prova de kart

Piloto de apenas nove anos não sofreu nenhum ferimento grave e quer continuar competindo o restante do fim de semana

Livia Veiga
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, wife Susie Wolff, Managing Director of F1 Academy, with son Jack Wolff

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O filho de Toto Wolff, chefe da Mercedes, já iniciou seus primeiros passos no automobilismo e está competindo nas categorias de base. O jovem Jack Wolff se envolveu em um acidente assustador na prova que fecha o campeonato da IAME Warrior de kart.

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Nesta sexta-feira (23), o piloto lutava pelas posições da frente da prova quando a situação se tornou bastante perigosa: Nahyl Elgahoudi e Wolff travaram suas rodas dianteiras e o contato fez com que os dois karts derrapassem.

Nesse momento, outro piloto que vinha mais atrás acabou se chocando com o 'emaranhado' e foi lançado para cima, passando por cima da cabeça de Jack, que saiu ileso do acidente.

 

Wolff e seus companheiros estão na faixa dos nove anos e, apesar do susto no momento, Jack já deixou claro que fará o possível para continuar competindo no fim de semana, uma vez que garante não ter se machucado.

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