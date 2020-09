VÍDEO: Piloto sai ileso de capotagem 'feia' na Copa HB20 em Londrina

O treino de classificação para a etapa de Londrina da Copa Shell HB20 teve um acidente feio neste sábado. Foi quando o piloto Kleber Eletric 'perdeu' o carro, bateu contra a barreira e acabou capotando. Veja no vídeo abaixo:

Apesar do preocupante incidente, o piloto está bem. A pole position ficou com Alberto Cattucci. Mesmo com a capotagem, Kleber Eletric conseguiu um bom rendimento na classificação e larga em nono.