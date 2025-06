Rafaela Ferreira, uma das representantes brasileiras na F1 Academy, se envolveu em lance perigoso na corrida um deste sábado, no Canadá.

Após travar as rodas da Racing Bull, a brasileira passou reto pela chicane e teve que passar pela área de escape, no entanto, ao voltar para a pista, estava em alta velocidade e acabou encostando no carro de Chloe Chong, que já estava perto do muro e teve o carro danificado.

Tanto Rafa Ferreira quanto Chong não terminaram a prova. A brasileira foi punida em cinco posições no grid da corrida dois.

RUSSELL 1º, Lando 2º, BORTOLETO BATE HULK! McLaren TIRO NO PÉ? Max e VASSEUR EM XEQUE! TLs do Canadá

Watch: SEXTA-LIVRE: TUDO dos TREINOS LIVRES para o GP DO CANADÁ de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DRUGO NA CADILLAC? Pérez e Bottas no páreo, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris ingênuo: GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!