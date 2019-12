Nesta segunda-feira, houve a confirmação de que as 6 Horas de São Paulo, etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) que estava prevista para acontecer no dia 1º de fevereiro de 2020 em Interlagos, foi cancelada. Segundo a categoria, os promotores do evento em São Paulo não foram capazes de cumprir as obrigações contratuais, de modo que o WEC teve que substituir a prova pelas 6 Horas de Austin, nos Estados Unidos.

O WEC se junta à Indy, Fórmula E e MotoGP como categorias que chegaram a anunciar eventos no Brasil, mas que, por algum motivo, tiveram que cancelar. Os motivos são os mais diversos: desde a falta de obras em pista até processos de privatização. E essa lista pode aumentar, caso o autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, não saia do papel ou não tenha sua conclusão a tempo, já que a MotoGP anunciou que estará na 'Cidade Maravilhosa' em 2022.

Relembre os casos em que o Brasil não foi capaz de organizar eventos de nível mundial no esporte a motor: