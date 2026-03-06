Werner Neugebauer disputará temporada 2026 da GT4 America
Será o segundo ano do piloto no automobilismo americano. Temporada começa em março em Sonoma e encerra na lendária Indianápolis em outubro
O piloto brasileiro Werner Neugebauer está confirmado na temporada 2026 da Pirelli GT4 America, uma das principais categorias de Gran Turismo dos Estados Unidos. Ele defenderá a RAFA Racing Team a bordo do Toyota GR Supra GT4 EVO2, integrando o carro #812 na classe Pro-Am. A temporada começa no Sonoma Raceway, na Califórnia, entre os dias 26 e 29 de março.
Neugebauer dividirá o Supra #812 com o piloto norte-americano Chris Spada, de 24 anos, que faz sua transição para o GT4 após passagem pelo automobilismo virtual e experiência recente na Fórmula 4. A combinação une a juventude de Spada à experiência do brasileiro em carros de Gran Turismo.
“É uma nova experiência para mim no campeonato da SRO. Estou muito animado. São pistas novas que ainda não conheço, mas é o mesmo carro que pilotei na última temporada, então acredito que será um ano muito positivo para nós”, afirmou Neugebauer.
O brasileiro inicia sua segunda temporada nos Estados Unidos e seu segundo ano com a RAFA Racing Team, fator que, segundo ele, facilita a adaptação. “Por ser o segundo ano com a equipe, tudo se torna mais natural. Já conheço o funcionamento interno, os processos e a dinâmica de trabalho. Isso ajuda muito na preparação.”
Com trajetória consolidada no Brasil e experiência em categorias monomarca, como Porsche e Lamborghini, Werner destaca a diferença estratégica do ambiente multimarcas da GT4 America.
“Em campeonatos monomarca todos têm o mesmo equipamento. Aqui, com diferentes fabricantes, a estratégia e a preparação ganham ainda mais importância. O GR Supra é um carro muito prazeroso de pilotar, tem bastante aderência, e acredito que temos potencial para brigar na frente.”
Especialista em provas de longa duração, Neugebauer também chega com credenciais importantes no Endurance. Em 2024, conquistou o título do Porsche Endurance Challenge Brasil ao lado de Rubens Barrichello.
“Eu gosto muito de corridas longas. Para mim, é a essência do automobilismo, porque reúne todas as características em uma única prova. Estratégia, consistência, trabalho em equipe... acho fantástico.”
A GT4 America terá etapas em circuitos tradicionais do automobilismo norte-americano, incluindo provas de longa duração como as três horas de Indianapolis e COTA (Circuit of the Americas), ampliando o desafio técnico e estratégico ao longo do calendário.
Além do carro #812 na Pro-Am, a RAFA Racing Team contará com o #68 na classe Silver, formado por Tyler Gonzalez e Westin Workman, além de participações pontuais do carro #72 em etapas selecionadas, consolidando um programa robusto para 2026.
Calendário Pirelli GT4 America 2026
26 a 29 de março – Etapa 1 – Sonoma Raceway, Califórnia
24 a 26 de abril – Etapa 2 – Circuit Of The Americas, Texas
7 a 9 de maio – Sebring International Raceway, Flórida
12 a 14 de junho – Michelin Raceway Road Atlanta, Geórgia
28 a 30 de agosto – Road America, Wisconsin
25 a 27 de setembro – Barber Motorsports Park, Alabama
8 a 11 de outubro – Indianapolis Motor Speedway, Indiana
