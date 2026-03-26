O piloto brasileiro Werner Neugebauer inicia neste fim de semana, entre os dias 26 e 29 de março, sua trajetória na temporada 2026 da Pirelli GT4 America. A etapa de abertura será disputada no Sonoma Raceway, na Califórnia, marcando o começo de mais um capítulo da carreira internacional do tricampeão da Porsche Carrera Cup Brasil.

Em seu segundo ano competindo nos Estados Unidos, Werner passa a integrar o grid da GT4 America defendendo a RAFA Racing Team. Ele dividirá o Toyota GR Supra GT4 EVO2 número 812 na classe Pro-Am com o americano Chris Spada.

Para Werner, o início da temporada será marcado por um processo de adaptação, mas sem perder de vista objetivos mais ambiciosos ao longo do campeonato.

"Será mais um ano enfrentando pistas novas, com um carro novo, mas seguindo com a mesma equipe da temporada passada, o que facilita bastante esse processo de adaptação. O foco é sempre brigar por vitórias e pelo campeonato, mas sabemos que neste início é importante entender bem o carro e estudar as pistas para evoluir ao longo do ano", destacou o piloto.

Na temporada passada, Werner disputou o Lamborghini Super Trofeo North America com a equipe americana e, inclusive, conquistou um pódio em Laguna Seca, também na Califórnia. O piloto também teve participação em etapas do IMSA Michelin Pilot Challenge, mas com uma equipe brasileira.

Tricampeão da Porsche Carrera Cup Brasil, o piloto também tem no currículo o título do Porsche Endurance Challenge de 2024, conquistado ao lado de Rubens Barrichello.

A etapa em Sonoma também representa o primeiro contato de Werner com o traçado, um fator que reforça a importância do trabalho progressivo ao longo do fim de semana.

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