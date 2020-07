Alex Zanardi passou por uma nova cirurgia, que se tornou necessária para o tratamento de algumas complicações relacionadas ao traumatismo de que foi vítima no mês passado, quando sofreu grave acidente com sua bicicleta de mão, colidindo com um caminhão.

A notícia foi divulgada pelo Hospital San Raffaele, em Milão, onde o ex-piloto de Fórmula 1 foi transferido na sexta-feira, devido a um agravamento repentino de sua condição, que ocorreu quando ele estava em Villa Beretta, um centro de reabilitação neurológico no qual ele deveria ter iniciado seu caminho de recuperação após receber alta do Hospital Siena, onde estava internado em terapia intensiva desde o dia do acidente.

A cirurgia foi realizada pelo doutor Pietro Mortini, diretor da unidade de neurocirurgia e teve sucesso, segundo nota divulgada.

"As investigações clínicas e radiológicas confirmam o sucesso dos tratamentos mencionados e as condições clínicas atuais do paciente, ainda hospitalizado na terapia intensiva, parecem estáveis", explica a nota divulgada.

