Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 que se acidentou de forma grave em acidente ciclístico sofrido em junho deste ano, apresentou melhoras significativas em seu estado de saúde e foi transferido para a unidade de tratamento semi-intensivo.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Hospital San Raffaele, em Milão, na Itália, onde o bicampeão da Indy e medalhista dos Jogos Paralímpicos está em tratamento após o incidente ocorrido em atividade com bicicleta adaptada, na região da Toscana.

A mudança de unidade de tratamento ocorre depois de 'Alex' ter passado, no fim de julho, pela quarta intervenção cirúrgica que tratou das complicações do traumatismo craniano e facial causado pelo acidente.

"Depois de um período durante o qual foi submetido a cuidados intensivos após ser hospitalizado em 24 de julho, o paciente respondeu com significantes melhoras clínicas. Por essa razão, ele está sendo continuamente assistido e tratado na unidade de cuidados semi-intensivos na Unidade de Neuroreanimação dirigida pelo Professor Luigi Beretta" comunicou o hospital sobre Zanardi.

Ele está internado desde 19 de junho, data em que foi atropelado por um caminhão durante o evento ciclístico em Siena. Com politraumatismos, principalmente na cabeça e na face, o ex-F1 passou por uma cirurgia de emergência no mesmo dia e foi colocado em coma induzido.

O italiano foi submetido a outras intervenções posteriores. Inicialmente, foi internado no Hospital Universitário de Siena, de onde foi transferido para o centro de reabilitação neurológica Villa Beretta, após ser retirado da sedação, pouco antes do fim de julho. Logo depois, porém, o ex-piloto teve uma piora no estado de saúde e foi internado na UTI do Hospital San Raffaele, em Milão, onde foi operado pela quarta vez, com sucesso.

A trajetória do ídolo

Alex Zanardi teve algumas passagens pela F1 durante os anos 90, correndo por equipes como Minardi, Jordan e Williams. Nesse mesmo período, correu também pela Indy, onde teve seus melhores resultados, sendo campeão em 1997 e 1998.

O italiano sofreu um gravíssimo acidente em 2001 durante uma prova da Indy em Lausitzring, na Alemanha, quando rodou e parou no meio da pista, sendo acertado a mais de 300 km/h por Alex Tagliani. O grave acidente levou à amputação de suas pernas.

Cerca de dois anos depois, já estava de volta ao esporte a motor, competindo com a BMW no Campeonato Mundial de Turismo, e, no mesmo ano, venceu sua primeira prova na categoria, em etapa na Alemanha.

Seu percurso no mundo do esporte paralímpico começou dois anos depois, e, desde então, firmou-se como um dos maiores nomes do esporte adaptado. Ele tem seis medalhas paralímpicas, sendo quatro de ouro, duas conquistadas em Londres-2012 e outras duas na Rio-2016. Ele é o maior campeão da modalidade nos Jogos. Além disso, Zanardi possui dez ouros nos campeonatos mundiais da modalidade.

Uma das medalhas conquistadas na Rio-2016 veio no dia em que seu acidente na Alemanha completava 15 anos. Ele celebrou duplamente, afirmando que estava feliz por vencer no Brasil, em que não havia ganhado na época da Indy, que corria no antigo autódromo de Jacarepaguá. Desde que começou sua trajetória no ciclismo, Zanardi divide seu tempo entre a modalidade e o automobilismo.

