Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race aqueceu os motores para a terceira etapa do campeonato com a realização de um treino extra nesta sexta-feira e, a partir deste sábado, os 29 pilotos, que competem sozinhos ou em dupla, vão disputar uma rodada que promete em Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Com as potentes máquinas de motor V6, 3.6 litros, 300 cv de potência e um torque de 40 kg, os renomados competidores da categoria, uma das mais destacadas do esporte a motor brasileiro, terão dois treinos oficiais, as sessões classificatórias que definirão o grid de largada e a Super Pole. O grande encontro promete um final de semana repleto de adrenalina e velocidade com os GTs nas retas do circuito, com velocidades que podem alcançar os 220 km/h.

A GT Sprint Race, que está na sua 11ª temporada, retorna a um dos autódromos mais tradicionais do País e que abrigou mais etapas da competição. Entre elas, a primeira prova da história da GTSR. Já foram contabilizadas 21 eventos (44 corridas) da categoria no Autódromo José Carlos Pace, sem contar os dias e as horas de treinos extras, que serviram para a preparação e desenvolvimento dos carros.

Interlagos foi ainda o palco de muitas das inovações da categoria, com rodadas com atrações como Super Pole, Match Point e Corrida dos Campeões. Em número de eventos, só perde para o extinto Autódromo Internacional de Curitiba, que sediou 25 etapas e 50 corridas ao todo na GTSR.

Os pilotos, experientes ou novatos, divididos nas categorias PRO (mais competitiva), AM (mais democrática) ou PROAM, vão acelerar em busca de vitórias para defender ou melhorar as suas posições no campeonato. Toda ação em meio aos 4.309 metros apaixonantes do circuito paulistano, contemplado com um layout bem elaborado e algumas elevações de altura, acrescentando ainda mais diversão ao desafio.

O CIRCUITO

Interlagos está entre os poucos no mundo com traçado no sentido anti-horário. Desta forma, proporciona carga adicional de esforço físico aos pilotos. O desnível de 58 metros entre o ponto mais alto (Reta da Largada) e o mais baixo (Reta Oposta) oferece dificuldade, além dos diversos pontos de ultrapassagem, com boa cobertura asfáltica e grande aderência. A pista ainda conta com uma infraestrutura completa, incluindo 23 boxes de 216 m² cada.

Com 81 anos, o circuito é elogiado e venerado por pilotos de campeonatos nacionais e internacionais, como a Fórmula 1. Entre suas características, estão também as suas 15 curvas, além da Reta Principal – Reta dos Boxes (uma das mais longas de todos os circuitos) e da Reta Oposta.

Alguns dos pontos famosos são as curvas do “S do Senna”, do Laranjinha, do Pinheirinho e do Mergulho, assim como a Curva do Sol, do Sargento, do Lago, da Ferradura, do Café, do Bico de Pato e da Junção.

PROGRAMAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA (INTERLAGOS)

Sábado, 30 de abril

08h55 às 09h40 – Treino oficial 1

12h30 às 13h15 – Treino oficial 2

16h00 às 16h10 - Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – SUPER POLE

Domingo, 1º de maio

08h45 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

-

Classificação do campeonato após duas etapas:

PRO

1) Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 76 pontos

2) Pedro Costa, 66

3) Rafael Dias, 60

4) Marcelo Henriques/Alex Seid, 56

5) Gerson Campos, 52

6) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 50

7) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 36

8) Ricardo Sperafico, 33

9) Ayrton Chorne,30

10) Edgar Bueno Neto, 30

AM

1) Giovani Girotto, 70 pontos

2) Alexandre Kauê, 68

3) Walter Lester, 57

4) Roberto Possas, 55

5) Leo Yoshii, 30

PROAM

1) Rafael Seibel, 61 pontos

2) Dudu Trindade, 59

3) Brendon Zonta, 54

4) Diogo Moscato, 54

5) Arthur Gama, 50

6) Antonio Junqueira, 48

7) Adalberto Baptista, 18

8) Lucas Mendes/Marco Garcia, 8

-

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: