O minitorneio Special Edition terá o primeiro de seus três encontros na temporada 2022 e a Dignity Gold GT Sprint Race segue para seu quarto evento neste ano, com ação marcada para a próxima semana – dias 03 a 05 de junho - no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Entre as atrações, Luís Debes de volta ao grid. A pista de 3.835 metros de extensão recebe a categoria pela primeira vez neste ano e é considerada uma das mais desafiadoras do calendário. Já Debes, do Paraná, foi vencedor do título da GTSR no campeonato Brasil de 2021 na classe AM.

O piloto esteve por duas temporadas completas compondo o grid do campeonato. Com experiência no automobilismo desde 1999, fazendo história em competições de rali, somente em 2020 ele passou a correr no asfalto, dividindo carro com Léo Torres. No ano passado, esteve em 'voo solo'.

Em Goiânia, Debes comandará o GTSR #19. “Eu estou muito feliz de estar de volta à ativa no Special Edition, espero estar preparado para os desafios dessa etapa. O objetivo é me adaptar ao carro novamente, conseguir construir um acerto competitivo e, como consequência, conquistar um belo resultado. Nada vem fácil em uma categoria como a Sprint, então preciso de trabalho e foco para andar bem e aproveitar o máximo possível as oportunidades”, comentou o piloto curitibano.

Os nove eventos que compõem o calendário da GTSR estão divididos em dois campeonatos: o Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia, Interlagos (SP) e Brasília (DF) –, com três corridas cada. Da somatória dessas disputas sairá o campeão Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A segunda etapa Special Edition será em Interlagos, São Paulo (SP), no dia 21 de agosto. E o último encontro do torneio marcará a estreia no Autódromo de Brasília, no Distrito Federal, programada para o dia 06 de novembro.

TRANSMISSÕES

As emoções da 11ª temporada da GT Sprint Race são transmitidas ao vivo com geração de imagens da Master/CATVE, narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto no canal do Motorsport.com no YouTube.

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Quinta-feira, 02 de junho

09h00 às 09h30 – GT Academy

14h15 às 15h45 – GT Academy

17h00 às 17h30 – GT Academy

17h30 às 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 03 de junho

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h50 às 13h35 – Treino extra

15h00 – Briefing presencial

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 04 de junho

08h00 às 08h45 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h30 às 13h00 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

15h00 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

17h15 às 18:00 - Volta rápida

Domingo, 05 de junho

07h55 às 8h05 – Warmup

09h30 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

10h15 às 11h15 – Visitação de boxes

11h15 – 11h45 – Show Negretti

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 - Pódio

14h45 às 15h45 – Volta rápida

-

Confira os locais e datas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

