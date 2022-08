Carregar reprodutor de áudio

Dois pilotos estrangeiros são destaques no campeonato Special Edition da Dignity Gold GT Sprint Race, que terá sua segunda etapa disputada no dia 21 de agosto, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista. O argentino Ayrton Chorne, que guia solo o GTSR#37, e o português Lourenço Beirão, que divide o GTSR#82 com Gerson Campos, estão na quarta e quinta posições, respectivamente, da classe PRO.

Para o jovem Chorne, de 17 anos, que também disputa o campeonato nacional da categoria, correr na GTSR tem sido uma experiência muito boa. “Muito feliz de pertencer a esta grande categoria. Creio que superei minhas expectativas. Meu rendimento foi bom, mas ainda falta sorte”, afirma.

Para as próximas etapas Special Edition, incluindo Interlagos, a expectativa é ampliar o aprendizado. “Esperamos grandes coisas, mas sempre de maneira tranquila para ir conhecendo um pouco mais do automobilismo brasileiro, principalmente os circuitos que nunca visitei".

"E confesso que estou muito ansioso pela prova em Interlagos, particularmente”, revela o jovem que foi batizado em homenagem ao brasileiro Ayrton Senna e corre com um capacete que imita os traços do que o seu ídolo usava – com amarelo, verde e azul.

Entusiasmado, o português Lourenço Beirão comemora seu resultado dentro da categoria. Ele, que já participava de provas como convidado desde 2019, pela primeira vez disputa um torneio inteiro como co-titular no volante de um GTSR.

“A experiência tem sido excelente. O campeonato está mais competitivo que nunca, mantendo o espírito de amizade que o caracteriza. Minha dupla com o Gerson Campos não poderia ser melhor. Temos o mesmo foco e, quando assim é, fica mais fácil”, aponta.

Quanto ao seu próprio desempenho nas corridas, Beirão é bem autocrítico. “Nas duas primeiras corridas, o resultado poderia ser um pouco melhor. O meu ritmo dava para mais, mas alguns erros não permitiram chegar mais à frente. Na final, o terceiro lugar acabou sendo muito bom, considerando que saí em sétimo. A meta é sempre terminar no pódio e, como isso foi alcançado, ficou dentro do esperado”, ponderou.

Nas duas etapas finais da Special Edition, o português pretende ter foco afiado. “Objetivo é sempre ganhar. Só assim faz sentido. Mas depende como corre o fim de semana, pois também é um circuito que não conheço, e chegar ao pódio pode ser muito positivo mantendo esta dupla viva”, explica .

Classificação do Special Edition, após primeira etapa

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 75 pontos

2) #77 Felipe Baptista/Pedro Costa, 65

3) #13 Rafael Dias, 55

4) #37 Ayrton Chorne, 51

5) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 51

6) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 43

7) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 27

AM

1) #19 Luís Debes, 58 pontos

2) #78 Léo Yoshii, 53

3) #72 Giovani Girotto, 49

4) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, 37

5) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 28

6) #16 Léo Martins, 25

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 72 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 59

3) #09 Arthur Gama, 53

4) #88 Lucas Mendes, 48

5) #79 Rafael Seibel, 46

6) #18 Dudu Trindade, 34

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

