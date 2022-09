Carregar reprodutor de áudio

Numa disputa apertada e emocionante, Arthur Gama (GTSR#09), pela classe PROAM, Rafael Dias (GTSR#13) pela PRO, e Leonardo Yoshii (GTSR#78) pela AM, conquistaram a pole position pelas suas divisões nas duas corridas deste domingo pela quinta etapa do campeonato Brasil, equivalente à sétima etapa da temporada 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, realizada no Autódromo Internacional de Tarumã, região metropolitana de Porto Alegre. As disputas começam às 9h10 e ao meio dia.

Para Rafael Dias, a conquista é fruto de muito esforço, mas o objetivo está próximo. “Desde que saímos de Interlagos, passamos por muitos treinos físicos e de simulador com bastante garra para vir pra cá. Na primeira tomada, por muito pouco não fiquei com a pole. Mas consegui na segunda. Mesmo assim, não terei uma tarefa fácil pela frente, com Thiago Camilo e César Ramos atrás de mim. Vai ser uma pressão grande, mas estou preparado para isso”, relata o paulista de São Bernardo do Campo, que ocupa a terceira posição do campeonato Brasil pela PRO.

O paranaense Léo Yoshii demonstra pura tranquilidade ao comentar sobre seu desempenho. “O segredo é a gente gostar de acelerar e a pista é bem desafiadora mesmo. Tarumã é um circuito de alta e tradicional e a gente está sempre estudando bastante, analisando curva a curva. Meu intuito é melhorar a cada dia. Por isso é muito gratificante quando a gente conquista um resultado assim. Quero agradecer ao time que me apoia, a minha família e aos meus patrocinadores", disse o piloto paranaense.

O gaúcho Arthur Gama comemorou seu resultado. “Feliz demais com minha primeira pole na geral. Foi muito apertada e muito disputada. Quero largar bem e fazer uma boa corrida na categoria para seguir tranquilo para Londrina. Tenho consciência que a pressão aqui é maior, afinal estou correndo em casa e com torcida, mas conto com isso”, afirma o piloto que também lidera a classificação entre os Rookies e a classe PROAM.

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As duas corridas da sétima etapa em Tarumã, serão transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficará também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda corrida, neste domingo a partir do meio dia.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Após os treinos classificatórios, confira como ficaram os grids da sétima etapa:

Corrida 1

1) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min12seg019

2) #13 Rafael Dias, PRO, 1min12seg157

3) #37 Vitor Genz / Cassiano Lopes, PROAM, 1min12seg266

4) #21 Rapha Teixeira / Thiago Camilo, PRO, 1min12seg416

5) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min13seg012

6) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min13seg103

7) #01 Marcelo Henriques /Alex Seid, PRO, 1min13seg448

8) #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min13seg773

9) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min13seg856

10) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min13seg885

11) #72 Giovani Girotto, AM, 1min13seg923

12) #87 Jorge Martelli / Rodrigo Sperafico, PRO, 1min13seg968

13) #19 Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho, PRO, 1min14seg058

14) #17 Walter Lester, AM, 1min14seg067

15) #82 Gerson Campos, PRO, 1min14seg423

16) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min14seg506

17) #12 Edgar Bueno Neto / César Ramos, PRO, 1min14seg589

18) #77 Pedro Costa / Léo Torres, PRO, 1min14seg608

19) 0#31 Roberto Possas, AM, 1min16seg799

20) #88 Lucas Mendes, PROAM, sem tempo

21) #08 Alexandre Kauê, AM, sem tempo

Corrida 2

1) #13 Rafael Dias, PRO, 1min11seg772

2) #12 César Ramos/ Edgar Bueno Neto, PRO, 1min11seg835

3) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min11seg905

4) #21 Thiago Camilo/Rapha Teixeira, PRO, 1min12seg000

5) #19 Sérgio Ramalho / Luciano Zangirolami, PRO, 1min12seg156

6) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min12seg329

7) #82 Gerson Campos, PRO, 1min12seg347

8) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min12seg437

9) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min12seg665

10) #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min12seg729

11) #77 Léo Torres / Pedro Costa, PRO, 1min12seg973

12) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, PRO, 1min13seg052

13) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min13seg162

14) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min13seg244

15) #72 Giovani Girotto, AM, 1min13seg346

16) #01 Alex Seid / Marcelo Henriques, PRO, 1min13seg776

17) #17 Walter Lester, AM, 1min13seg832

18) #37 Cassiano Lopes / Vitor Genz, PROAM, 1min14seg851

19) 0#31 Roberto Possas, AM, 1min15seg867

20) #88 Lucas Mendes, PROAM, sem tempo

21) #08 Alexandre Kauê, AM, sem tempo

