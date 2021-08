Pedro Aizza, um dos mais novos pilotos no grid da GT Sprint Race, com apenas 16 anos, voltou a brilhar no campeonato. Na tarde deste sábado, no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), o jovem piloto venceu a primeira corrida que abriu a programação da segunda etapa da Special Edition. Após disputa emocionante, primeiro com Pedro Ferro e depois com Lourenço Beirão, ele completou as 16 voltas com o tempo de 21min37seg126. Foi a segunda vitória de Aizza na sua temporada de estreia na competição.

Na tarde de temperatura amena em Viamão, os pilotos da GT Sprint Race se encarregaram de esquentar o clima. Com vem acontecendo em todas as provas, o equilíbrio e o arrojo dos participantes garantiram mais uma prova emocionante e incrível, definida somente no metros finais.

Pedro Aizza, que vem de uma vitória em Cascavel, pelo Brasileiro, segue aproveitando sua boa fase. Ele largou em quarto, mas foi aos poucos se aproximando dos primeiros colocados. Na volta 10, depois de um erro do então líder Lourenço Beirão, Pedro Ferro assumiu a ponta, com Aizza logo atrás. Os dois pilotos passaram a brigar pela ponta, mas acabou acontecendo um toque entre os dois que provocou a saída de Ferro da prova. A partir daí, Beirão foi para cima e retomou a liderança na 15ª volta, mas não conseguiu segurar a reação de Aizza que tomou a frente na última volta para garantir mais um conquista em uma das principais categorias do automobilismo nacional.

“Estou sem palavras. Tenho pouca experiência de carro e nunca tinha vivido esse tipo de disputa, com várias ultrapassagens. Mas soube usar o GT Attack (botão que garante, uma vez ao longo da prova, mais 40 cavalos de potência) na hora certa e conseguir mais um resultado muito importante, que fica ainda mais valorizado por estar andando ao lado de gente muito boa. Só que quando entro no carro dou o meu máximo contra qualquer um, já que todos nós estamos aqui para competir”, destacou o vencedor.

Apesar do P2 no geral, o português Lourenço Beirão foi o ganhador na categoria PRO. Ele ressaltou o bom resultado e a grande disputa com Aizza. “O Pedro deu muito trabalho, especialmente no final, em uma luta muito justa. Gostei do circuito, que é rápido, mas sofri um pouco no começo até de adaptar uma vez que andei pouco no treino oficial. O bom foi voltar a obter resultados positivos e, agora, é pé na tábua neste domingo”, disse.

Na categoria AM, o estreante no circuito, Giovani Girotto, destacou que tirou um peso do ombros com o resultado. “Foi muito legal. Primeira pole e primeira vitória na categoria em minha estreia no circuito de Tarumã, ao qual me adaptei muito bem. Eu estava andando bem faz tempo, mas não conseguia chegar. Hoje deu certo e mostra que tenho me saído melhor em pistas de alta do que nas travadas. Foi um dia especial”, afirmou.

As nove etapas que compõem o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

As corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com. A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Resultado da Corrida 1 - 2ª etapa da Special Edition (Tarumã)

1) #35 Pedro Aizza, PROAM, 16 voltas, 21min37seg126

2) #37 Lourenço Beirão / Zezinho Muggiati, PRO, a 0s116

3) #161 Pedro Costa /Antonio Junqueira, PROAM, a 4s923

4) #11 Weldes Campos / Cesar Ramos, PRO, a 5s713

5) #19 Nathan Brito, PRO, a 6s031

6) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 8s281

7) #01 Alex Seid, PRO, a 8s699

8) #25 Dudu Trindade / Sergio Ramalho, PRO, a 11s535

9) #82 Gerson Campos, PRO, a 17s114

10) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 24s346

11) #83 Eduardo Pavelski/ Gabriel Casagrande, PRO, a 25s076

12) #72, Giovani Girotto, AM, a 26s287

13) #17 Walter Lester, AM, a 39s555

14) #31 Adriano Ramos, AM, a 53s280

15) #13 Marcus Índio/ Rafael Dias, PROAM, a 1min10s054

16) #03 Pedro Ferro/ Thiago Camilo, PRO, a 4 voltas

Não completou 75% da prova

17) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, AM, a 14 voltas

18) #04 Oscar Bittar, AM, sem tempo

19) #373 Roberto Possas/Raphael Teixeira, PROAM, sem tempo

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION

PRO

1) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, 98 pontos

2) #19 Nathan Brito, 88

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 78

4) #01 Alex Seid, 78

5) #37 Lourenço Beirão, 73

6) #11 Weldes Campos, 67

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 58

8) #82 Gerson Campos, 54

9) #37 Zezinho Muggiati, 37

10) #11 Cesar Ramos, 31

AM

1) #17 Walter Lester, 88 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 66

3) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

4) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

5) #37 Ricardo Kabanas, 32

6) #31 Adriano Ramos, 19

7) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 16

8) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

9) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 101 pontos

2) #793 Adalberto Baptista, 78

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 77

4) #73 Francesco Franciosi, 63

5) #373 Raphael Teixeira, 60

6) #373 Kleber Eletric, 60

7) #7 Daniel Correa, 49

8) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 41

9) #373 Roberto Possas, 0

PROGRAMAÇÃO - ETAPA DE TARUMÃ

Domingo, 15 de agosto

09h20 – Corrida 2

12h30 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

