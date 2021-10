No último fim de semana, a GT Sprint Race realizou, em Lima Duarte (MG), a etapa final do minitorneio 'Special Edition' 2021, coroando como campeões os pilotos Thiago Camilo, Pedro Aizza e Giovani Girotto, respectivamente nas classes PRO, PROAM e AM.

Após bom rendimento nas etapas anteriores, em Goiânia (GO) e Tarumã (RS), o trio de competidores voltou a fazer bonito no evento que marcou a estreia do Autódromo Potenza no automobilismo brasileiro e garantiu a taça em cada uma das divisões da GTSR Special Edition.

Os três somaram pelo menos uma vitória nas três corridas disputadas nas cercanias de Juiz de Fora e, no fim do domingo (3/10), puderam celebrar o título de um dos campeonatos da GT Sprint Race, uma das mais competitivas categorias do esporte a motor nacional.

Astro da Stock Car, Camilo comemorou a conquista na Zona da Mata Mineira e destacou as características da GTSR, além de mencionar os dois companheiros com os quais dividiu a máquina #3 na Special Edition deste ano.

“Sabemos que este campeonato é uma junção de velocidade e regularidade. Dividi o carro com dois pilotos no minitorneio, Pedro Ferro (Goiânia e Tarumã) e Raphael Teixeira (Potenza), de características diferentes", salientou.

"Tive de me adaptar a cada um deles. Estou feliz pelo título, mais um na GT Sprint Race, e só tenho a agradecer aos meus companheiros e apoiadores”, afirmou Thiago, uma das maiores referências do automobilismo brasileiro.

Aizza, campeão da PROAM, disse: “Gostei do formato do Special Edition, com muitos pontos em jogo em uma etapa, com três baterias. Ocasionou uma maior disputa e a expectativa a cada etapa, além de ter que aproveitar ao máximo cada oportunidade desde os treinos e a tomada de tempos. Adorei as pistas, principalmente de Goiânia e Tarumã, onde consegui realizar um melhor trabalho e me aproveitar melhor dentro da categoria."

"Em Potenza, os cinco primeiros do grid eram PROAM, felizmente isso engrandece e nos dá um aprendizado, disputando com igualdade com os pilotos da PRO, os mais renomados do automobilismo nacional e internacional”, destacou competidor de apenas 16 anos de idade.

"Estou muito feliz. Este é um título muito importante, principalmente pelo fato de eu ser o piloto mais jovem da Sprint neste ano, além de fazer parte da lista de estreantes da categoria. Este é o meu primeiro ano de transição entre kart e carro. É gratificante ser um dos mais jovens a ser campeão dos torneios realizados na categoria. Nas corridas, sempre fui primeiro ou segundo na PROAM, com raras exceções, o que contou para levar esse título", completou.

Na classe AM, a mais democrática da competição, Girotto bateu Walter Lester por apenas 10 pontos. “Todas as provas foram disputadas em alto nível. O campeão foi decidido na última etapa. Ganhei quatro corridas e ele ganhou três das nove disputadas", ressaltou Giovani.

"Foi legal para o meu ano de estreia na categoria e em carros de corrida, vindo do kart. Os três autódromos são desafiadores e cada um com sua característica. Além disso, tivemos três regiões do Brasil visitadas, o que fez do torneio mais especial ainda. O minitorneio foi acirrado. Meu adversário começou muito bem, mas consegui alcançar e fazer a virada e manter a posição. Mostra o equilíbrio do campeonato e da categoria”, acrescentou.

“Estou feliz, consegui ser campeão já no ano de estreia. Ganhei muita experiência em carros de corrida e aprendi a correr em campeonatos longos. Acabei não terminando corridas por ser muito agressivo e não contabilizei pontos que poderiam ter dado mais vantagem no campeonato. Quero terminar o ano com mais alguns pódios e já pensar na subida de categoria no ano que vem”, completou.

O próximo desafio da GT Sprint Race 2021 será o oitavo evento da temporada, a 10ª da história da categoria. Trata-se da quinta etapa do campeonato Brasil, em Londrina (PR), no dia 30 de outubro.

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após nove corridas, com dois descartes)

PRO

1) #03 Thiago Camilo, 189 pontos

2) #19 Nathan Brito, 160

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 148

4) #01 Alex Seid, 138

5) #11 Weldes Campos, 128

6) #03 Pedro Ferro, 122

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 114

8) #82 Gerson Campos, 108

9) #11 Cesar Ramos, 95

10) #37 Lourenço Beirão, 88

11) #03 Raphael Teixeira, 66

12) #37 Zezinho Muggiati, 52

AM

1) #72 Giovani Girotto, 154 pontos

2) #17 Walter Lester, 144

3) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 57

4) #31 Roberto Possas/ Gustavo Teixeira, 50

5) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

6) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

7) #31 Adriano Ramos, 43

8) #37 Ricardo Kabanas, 32

9) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

10) #12 Rafael Maeda, 0

11) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 187 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 149

3) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 122

4) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 121

5) #793 Adalberto Baptista, 92

6) #373 Raphael Teixeira, 82

7) #373 Kleber Eletric, 60

8) #7 Daniel Correa, 49

9) #37 Lourenço Beirão / Luis Debes, 46

10) #21 Daniel Coutinho, 27

11) #373 Roberto Possas, 22

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

