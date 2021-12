O campeonato Brasil da GT Sprint Race tem título definido na classe PRO! Com o segundo lugar no grid de largada da divisão de elite da categoria, Julio Campos garantiu, já no treino classificatório deste sábado, os pontos necessários para conquistar a glória ao lado de Léo Torres, que larga no terceiro lugar geral na primeira corrida deste domingo em Curitiba. O pole foi Rafael Dias (abaixo), da PROAM, que cravou 1min30s080 e superou Weldes Campos, o primeiro na PRO, por só 0s097.

Rafael Dias, GT Sprint Race Photo by: Luciano Santos

Na classe AM, a divisão de acesso da GTSR, uma das mais competitivas atrações do esporte a motor nacional, a pole é de Luis Debes. Na manhã deste domingo, acontece a primeira prova da Grande Final às 9h55. A segunda e última disputa do ano é 13h30. Tudo no YouTube do Motorsport.com.

O quarto lugar geral do qualificatório foi de Pedro Aizza, segundo colocado da PROAM. O top 5 foi completado pela dupla Sergio Ramalho/Eduardo Trindade, da PRO. A sexta posição é de Francesco Franciosi, da PROAM.

Nathan Brito, que faz dupla com Luciano Zangirolami na PRO, sai do sétimo posto, à frente de Marcelo Henriques/Alex Seid, da mesma divisão. Na sequência do grid, aparece outra dupla da classe: Antônio Junqueira/Pedro Costa.

O top 10 é fechado por Gerson Campos (PRO). Diogo Moscato, da PROAM, é o 11º, à frente de Debes, o pole da AM. Eduardo Pavelski/Gabriel Casagrande (PRO) é a dupla seguinte, à frente do 14º colocado Walter Lester, o segundo da divisão de acesso da GTSR.

Beto Cavaleiro/Thiago Camilo (PRO) é a dupla que sai do 15º lugar, à frente de Caê Coelho (AM). Pedro Bezerra/Rafael Maeda (AM), Léo Yoshii (AM), Oscar Bittar (AM) e Giovani Girotto (AM) completam o grid, conforme você vê abaixo:

Grid de Largada – Corrida 1 (nomes em negrito são os que largam na disputa inicial do dia)

1) #13 Rafael Dias, PROAM

2) #11 Weldes Campos, PRO

3) #04 Léo Torres/Julio Campos, PRO

4) #35 Pedro Aizza, PROAM

5) #25 Sergio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO

6) #73 Francesco Franciosi, PROAM

7) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, PRO

08) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, PRO

09) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM

10) #82 Gerson Campos, PRO

11) #54 Diogo Moscato, PROAM

12) #37 Luis Debes, AM

14) #83 Eduardo Pavelski/Gabriel Casagrande, PRO

15) #17 Walter Lester, AM

13) #21 Beto Cavaleiro/Thiago Camilo, PRO

16) #55 Caê Coelho, AM

17) #793 Rafael Maeda/Pedro Bezerra, AM

18) #12 Léo Yoshii, AM

19) #59 Oscar Bittar, AM

20) #72 Giovani Girotto, AM

Classificação da GT Sprint Race Brasil (após treino classificatório deste sábado com descartes)



PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 211 pontos

2) #11 Weldes Campos, 160

3) #82 Gerson Campos, 153

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 150

5) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 147

6) #19 Luciano Zangirolami, 147

6) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 139

8) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 139

9) #77 Nathan Brito, 136

10) #19 Paulo Salustiano, 39



AM

1) #37 Luis Debes, 215 pontos

2) #17 Walter Lester, 190

3) #31 Caê Coelho, 188

4) #31Adriano Ramos, 150

5) #72 Giovani Girotto, 110

6) #12 Marcus Índio, 78

7) #59 Danny Candia, 53

8) #33 Bruno Campos, 50

9) #09 Léo Yoshii, 44

10) #12 Rafael Maeda, 42

11) #59 Oscar Bittar, 35

12) #07 Pedro Bezerra, 30

13) #33 Emilio Padron, 30

14) #90 José Vitte, 24

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 203 pontos

2) #13 Rafael Dias, 202

3) #73 Francesco Franciosi, 190

4) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 144

5) #03 Pedro Ferro, 122

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

9) #54 Diogo Moscato, 12

