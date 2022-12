GT Sprint Race: Conheça todos os campeões de 2022

Carregar reprodutor de áudio

Com emoção de sobra, a GT Sprint Race conheceu neste sábado, em Londrina (PR), seus campeões da temporada 2022. A dupla Sérgio Ramalho (PE) e Luciano Zangirolami (SP), na categoria PRO, e os pilotos Giovani Girotto (PR) na AM, e Arthur Gama (RS) na PROAM, garantiram os melhores desempenhos em uma das mais disputadas edições do campeonato Brasil.

No Overall, que compreende as nove etapas e 21 corridas do calendário, os campeões foram Rapha Teixeira, na PRO, Giovani Girotto, na AM, e Arthur Gama, na PROAM, que levou também o troféu do Rookie Of The Year (melhor estreante). Além destes, Antônio Junqueira recebeu o prêmio de Piloto Revelação.

Na corrida 2, que encerrou a nona etapa, realizada ao entardecer, os ganhadores foram Dudu Trindade na PROAM, Léo Torres da PRO e Léo Yoshii (PR) da AM.

A categoria PRO teve uma disputa para testar o coração dos fãs da modalidade. Raphael Teixeira e Sérgio Ramalho chegaram para a corrida final com um ponto de diferença na classificação, condição perfeita para que ambos buscassem até o final a melhor posição possível. E ainda tinha Rafael Dias em terceiro e também na briga pelo título. Largando atrás, Teixeira e Ramalho fizeram uma prova à parte e que teve de tudo, até que um toque entre ambos acabou sendo favorável para Ramalho, que a partir daí correu para terminar e garantir o título nacional de 2022 por um ponto de diferença na tabela de classificação.

“Essa prova foi como minha carreira toda, ou seja, bem sofrida. Mas acabou dando tudo certo e isso que importa. Meu parceiro merece todo o aplauso por essa conquista. Quero agradecer a todos que nos apoiaram e especialmente a minha família”, destacou o pernambucano Sérgio Ramalho. “Foi realmente um ano muito difícil para a dupla e, isso, acaba valorizando ainda mais nosso feito”, completou o paulista Zangirolami.

O gaúcho Arthur Gama chegou ao título com o sexto lugar na prova. Ele chegou para a corrida com uma grande vantagem em relação ao segundo colocado, Dudu Trindade, e adotou uma tática mais segura, levando o carro até o final para ficar com o título.

“Sabia que a vantagem era boa e, por isso, não forcei demais. Felizmente, deu tudo muito certo e comemorar o título em minha temporada de estreia na categoria é incrível. Muito alegre e espero que seja apenas o começo”, declarou Gama.

Giovani Girotto viveu a mesma situação na AM. Com boa vantagem, ele garantiu o título com o terceiro lugar em Londrina. Mas o piloto reconheceu que não foi nada fácil. “Foi, sem dúvida, a mais difícil corrida da minha vida. Além da força dos adversários e do calor de Londrina. Mas a meta era vencer nas três categorias e consegui isso”, afirmou o campeão.

RESULTADO DA CORRIDA 2 – 9ª ETAPA - LONDRINA

1) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 14 voltas, 24min49s865

2) #77 Léo Torres, PRO, a 2s043

3) #13 Rafael Dias, PRO, a 2s234

4) #82 Gerson Campos, PRO, a 13s322

5) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, a 14s336

6) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, a 17s209

7) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 17s510

8) #78 Léo Yoshii, AM, a 27s589

9) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 35s473

10) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 38s660

11) #17 Walter Lester, AM, a 43s934

12) #19 Luciano Zangirolami/ Sérgio Ramalho, PRO, a 51s246

13) #72 Giovani Girotto, AM, a 51s505

14) #27 Lucas Mendes, PROAM, a 54s143

15) #08 Alexandre Kauê, AM, a 1min33s416

16) #21 Raphael Teixeira, PRO, a 1 volta

17) #09 Arthur Gama, PROAM, a 2 voltas

Não completaram 75% da prova

18) #54 Diogo Moscato, PROAM

19) #37 Marco Garcia/ Vitor Genz, PRO

Melhor volta #13 Rafael Dias, a 1min26s858, 130,351 km/h

-

CLASSIFICAÇÃO APÓS A CORRIDA 2 DA 9ª ETAPA

PRO

1) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 206 pontos

2) Raphael Teixeira, 205

3) Rafael Dias, 198

4) Thiago Camilo, 185

5) Marcelo Henriques/Alex Seid, 159

6) Gerson Campos, 148

7) Pedro Costa, 144

8) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 142

9) Edgar Bueno Neto, 109

10) Léo Torres, 86

11) César Ramos, 79

12) Ayrton Chorne, 58

13) Ricardo Sperafico, 33

14) Vitor Genz, 25

15) Felipe Baptista, 22

AM

1) Giovani Girotto, 266 pontos

2) Leo Yoshii, 250

3) Walter Lester, 201

4) Roberto Possas, 141

5) Alexandre Kauê, 130

6) Luís Zanon, 30

PROAM

1) Arthur Gama, 237 pontos

2) Dudu Trindade, 226

3) Diogo Moscato, 198

4) Antonio Junqueira, 181

5) Brendon Zonta, 156

6) Rafael Seibel, 151

7) Lucas Mendes, 98

8) Marco Garcia, 60

9) Adalberto Baptista, 40

10) Vitor Genz / Cassiano Lopes, 37

OVERALL

PRO

1) Raphael Teixeira, 411 pontos

2) Thiago Camilo, 391

3) Rafael Dias, 339

4) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 301

5) Pedro Costa, 278

7) Gerson Campos, 276

8) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 206

9) Edgar Bueno Neto, 174

10) Ayrton Chorne, 150

11) Marcelo Henriques/Alex Seid, 159

12) Cesar Ramos, 144

13) Lourenço Beirão, 109

14) Léo Torres, 115

15) Felipe Baptista, 87

16) Marco Garcia, 63

17) Ricardo Sperafico, 33

18) Vitor Genz, 25

AM

1) Giovani Girotto, 418 pontos

2) Léo Yoshii, 379

3) Walter Lester, 273

4) Roberto Possas, 211

5) Alexandre Kauê, 202

6) Luís Debes, 134

7) Léo Martins, 117

8) Tiago Kfouri, 74

9) Elias Azevedo, 47

10) Marcus Índio, 42

11) Matheus Roque, 42

12) Cello Nunes, 37

13) Luís Zanon, 30

14) Mario de Lara, 15

PROAM

1) Arthur Gama, 402 pontos

2) Diogo Moscato, 376

3) Dudu Trindade, 354

4) Antonio Junqueira, 300

5) Rafael Seibel, 269

6) Lucas Mendes, 216

7) Brendon Zonta, 156

8) Marco Garcia, 60

9) Luca Milani / Roberto Milani, 49

10) Adalberto Baptista, 40

11) Vitor Genz / Cassiano Lopes, 37

12) Marcus Índio, 36