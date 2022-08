Carregar reprodutor de áudio

Com apenas 17 anos, Diogo Moscato, piloto do carro #54 da equipe Lubrax, confirmou a liderança da categoria PROAM na Special Edition da GT Sprint Race 2022, após disputar três corridas neste fim de semana, marcando o reinício do campeonato depois das férias do meio do ano.

O autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi palco de um fim de semana incrível com disputas acirradas e verdadeiras aulas de pilotagem por parte dos competidores. Em especial Diogo Moscato #54, que garantiu a vitória na sua categoria nas três corridas realizadas. No entanto, o piloto recebeu uma punição de 20 segundos na corrida 1 e caiu para quinto lugar na classificação. “Conseguimos forçar o carro no início da prova e abrir uma boa vantagem e conquistar a primeira posição da categoria”, declarou o piloto.

Não deixando-se abater pelas adversidades, o piloto da PROAM, seguiu para o segundo dia de competição confiante e certo de que tinha um excelente equipamento em mãos. “Eram para ser três vitórias, mas devido à punição da corrida 1, isso não foi possível, mas não mudou muito no resultado geral, estou muito feliz comigo e com a equipe pela performance que pudemos apresentar”, completou Diogo Moscato.

Diogo Moscato saiu de Interlagos com duas vitórias e garantiu sua posição de líder do campeonato da Special Edition 2022. Além do título do torneio, os pilotos concorreram a R$ 20 mil em bônus para o vencedor de cada corrida na classificação geral.

Atualmente Diogo Moscato possui 194 pontos no geral da Dignity Gold GT Sprint Race 2022, apenas 15 pontos atrás do líder da PROAM. Na Special Edition, competição à parte dentro do campeonato, que somam três das nove etapas disputadas no ano, Diogo lidera com 141 pontos, 32 pontos à frente do segundo colocado.

