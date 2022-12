Carregar reprodutor de áudio

Londrina viverá uma experiência inesquecível com a nona e última etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, no sábado, dia 10 de dezembro. O Autódromo Internacional Ayrton Senna vai tremer com o ronco dos 22 motores possantes da competição.

Na quinta-feira, 08, os 28 pilotos inscritos fazem um track walk (reconhecimento da pista sem o carro) às 18 horas. O espetáculo com os carros começa na sexta-feira, 09, com duas sessões de treinos às 11 horas e 14h50.

Já no final da tarde acontecerá o treino classificatório único, que define a ordens de largada de uma das principais categorias automobilísticas do país, está marcado para iniciar ao anoitecer, a partir das 18 horas, no traçado de 3.146 metros de extensão do circuito paranaense. E, no sábado, 10, as largadas serão às 13h40 e 17h30.

A coroação dos novos campeões das categorias PRO, AM e PROAM, como também entrega dos troféus do Overall, Brasil, Special Edition e Rookie Of The Year e do piloto Destaque do Ano, será no autódromo de Londrina, logo após a corrida decisiva, às 19 horas.

As nove etapas que compõe o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (duas etapas) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

As emoções da 11ª temporada da tem geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As duas corridas em Londrina, serão transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficará também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda e decisiva corrida do final de semana.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

PROGRAMAÇÃO ETAPA MATCH POINT

Quinta-feira, 08 de dezembro

18h00 às 19h00 – Trackwalk

Sexta-feira, 09 de dezembro

08h00 às 10h00 - Shakedown (organização)

10h00 às 10h25 - Briefing

11h00 às 11h45 – 1º Treino OFICIAL (Máximo de 18 voltas)

14h50 às 15h30 – 2º Treino OFICIAL (Máximo de 18 voltas)

18h00 às 18h30 – Classificação Única (individual)

Sábado, 15 de dezembro

Corrida 1

13h40 – Placa de 5 minutos

13h48 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

Corrida 2

17h30 – Alinhamento dos carros

17h37 – Placa de 5 minutos

17h45 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

19h00 – Cerimônia de premiação e encerramento da temporada no autódromo

Tabelas de classificação completas: Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/ .

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

