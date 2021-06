Em 2021 o Motorsport.com leva todas as emoções da GT Sprint Race e além da cobertura da categoria que mais cresce no Brasil, quem sonha em um dia narrar os pegas mais insanos nas pistas brasileiras pode dar o primeiro passo para esse objetivo.

A partir de hoje, o aspirante a narrador pode participar da promoção que vai dar ao melhor candidato a possibilidade de acompanhar a cobertura da GTSR em Interlagos. Para isso, basta narrar o pega entre Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e Nathan Brito que ocorreu em Goiânia (o vídeo está logo abaixo) e enviar o material em áudio e vídeo ou apenas áudio, para o WhatsApp número (11) 97822-6569. Quem precisar do arquivo do vídeo, pode clicar aqui.

Aquele que for eleito o melhor narrador virá a São Paulo para acompanhar os bastidores da etapa de Interlagos da GT Sprint Race nos dias 26 e 27 de junho.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.