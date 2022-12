GT Sprint Race: Genz/Garcia conquistam pole position em Londrina

Carregar reprodutor de áudio

Vitor Genz, parceiro de Marco Garcia no carro #37, foi o mais rápido da tomada de tempos na nona e última etapa da Dignity Gold GT Sprint Race 2022, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado em Londrina (PR).

A dupla PRO dominou a sessão realizada ao anoitecer desta sexta-feira (09), com o gaúcho Genz liderando a atividade que definiu o grid de largada da primeira corrida deste sábado no norte paranaense.

Piloto 'da casa', Léo Yoshii (#78 da classe AM, a mais democrática) andou forte e repetiu o resultado dos dois treinos do dia, assegurando a melhor posição entre os pilotos da divisão de acesso à GTSR, uma das categorias mais importantes do automobilismo brasileiro.

Na PROAM, o pernambucano Dudu Trindade (#18) liderou (veja tabela mais abaixo). A etapa decisiva, que marcará a coroação dos novos campeões, terá duas corridas. A primeira prova tem largada prevista para 13h40, enquanto a segunda e última disputa começa às 17h30. Cada prova tem duração de 23 minutos mais uma volta. A previsão climática é muito calor, com temperatura em torno de 32ºC.

Genz disse: “Tudo encaixou. Meu parceiro vai largar a frente do grid na primeira corrida e eu faço a segunda. A pista é muito desafiadora, é um carro muito legal de guiar chegando ao limite e a relação peso/motor encaixa bem. Estou feliz por estar no grid, ainda mais com essa pole especial".

Léo Yoshii na GT Sprint Race Photo by: Luciano Santos

Yoshii afirmou: “Dia difícil, o primeiro treino foi na chuva e o segundo treino no seco e muito calor. No final da tarde tivemos o classificatório e para sábado temos que ganhar as corridas para levar o campeonato. Espero que seja tudo de bom".

Dudu Trindade na GT Sprint Race Photo by: Luciano Santos

Trindade falou: “Traçado completo, muito legal de pilotar, com nível técnico exigente e curvas de alta e baixa. Fiquei muito feliz em repetir mais um excelente resultado aqui. Vamos com toda a intenção do mundo de ganhar, então a força de vontade estará no máximo".

O calendário da GTSR 2022 está dividido em dois torneios e nove eventos: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo três etapas (Goiânia - duas etapas; Interlagos) com três corridas cada. Neste ano serão três títulos distintos da Dignity Gold GT Sprint Race: Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do Rookie Of The Year.

As emoções da 11ª temporada da tem geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As corridas você assiste no YouTube do Motorsport.com.

RESULTADO DO TREINO CLASSIFICATÓRIO – 9ª ETAPA - LONDRINA

1) #37 Vitor Genz / Marco Garcia, PRO, 1min26s433

2) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min26s573

3) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min26s991

4) #19 Sérgio Ramalho / Luciano Zangirolami, PRO, 1min27s090

5) #77 Léo Torres, PRO, 1min27s156

6) #87 Rodrigo Sperafico /Jorge Martelli, PRO, 1min27s399

7) #27 Lucas Mendes, PROAM, 1min27s473

8) #21 Raphael Teixeira, PRO, 1min27s599

9) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min28s058

10) #01 Marcelo Henriques / Alex Seid, PRO, 1min28s635

11) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min28s197

12) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min28s280

13) #82 Gerson Campos, PRO, 1min28s304

14) #13 Rafael Dias, PRO, 1min28s616

15) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min28s821

16) #78 Léo Yoshii, AM, 1min29s429

17) #72 Giovani Girotto, AM, 1min30s572

18) #17 Walter Lester, AM, 1min30s757

17) #08 Alexandre Kauê, AM, 1min31s799

20) #31 Roberto Possas, AM, sem tempo

GRID DE LARGADA CORRIDA 1

1) #37 Marco Garcia/ Vitor Genz, PRO

2) #18 Dudu Trindade, PROAM

3) #54 Diogo Moscato, PROAM

4) #19 Luciano Zangirolami/ Sérgio Ramalho, PRO

5) #77 Léo Torres, PRO

6) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO

7) #27 Lucas Mendes, PROAM

8) #21 Raphael Teixeira/Thiago Camilo, PRO

9) #61 Antonio Junqueira, PROAM

10) #01 Alex Seid / Marcelo Henriques, PRO

11) #09 Arthur Gama, PROAM

12) #79 Rafael Seibel, PROAM

13) #82 Gerson Campos, PRO

14) #13 Rafael Dias, PRO

15) #56 Brendon Zonta, PROAM

16) #78 Léo Yoshii, AM

17) #72 Giovani Girotto, AM

18) #17 Walter Lester, AM

17) #08 Alexandre Kauê, AM

20) #31 Roberto Possas, AM

PROGRAMAÇÃO DA NONA E ÚLTIMA ETAPA (LONDRINA)

Sábado, 15 de dezembro

Corrida 1

13h40 – Placa de 5 minutos

13h48 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

Corrida 2

17h30 – Alinhamento dos carros

17h37 – Placa de 5 minutos

17h45 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

