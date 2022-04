Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Dignity Gold GT Sprint Race realiza mais uma etapa de sua temporada 2022. O Motorsport.com realiza a cobertura completa da rodada, disputada em Interlagos, na cidade de São Paulo.

Abaixo, você confere os horários da etapa, que terá a presença in loco da reportagem no Autódromo José Carlos Pace, localizado na zona sul da capital paulista. Anote na agenda e não perca nada: as corridas você pode conferir ao vivo no YouTube do Motorsport.com.

Sexta-feira:

- Treino extra: 16h

Sábado

- Treino oficial 1: 8h55

- Treino oficial 2: 12h20

- Classificação: 16h

- Super Pole: 16h20

Domingo

- Corrida 1: 8h45

- Corrida 2: 12h20

