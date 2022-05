GT Sprint Race: Marcelo Henriques celebra vitória em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Na terceira etapa da GT Sprint Race, Marcelo Henriques teve um final de semana mágico. O piloto mineiro, que reside em São Paulo, teve um grande desempenho na corrida do final de semana e conquistou sua primeira vitória do ano.

“Quero agradecer a todos que fizeram com que esse final de semana fosse fantástico”, disse Marcelo. “Nossa equipe foi brilhante ao achar o melhor acerto para nosso carro. A corrida foi superlegal, com boas disputas e muita lealdade. A Sprint nos proporciona isso e proporciona isso ao público também”, comentou.

O circuito mais tradicional do Brasil é sem dúvidas o mais emblemático para o piloto e a vitória deste domingo comprovou a sintonia com Interlagos.

“Vencer em Interlagos com todos os amigos por perto e com nossos patrocinadores é muito especial. Interlagos é um lugar especial, onde tive as lembranças mais especiais da minha vida.” comentou.

A quarta etapa da GT Sprint Race acontece no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, no dia 5 de junho.

