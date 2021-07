GT Sprint Race: Pedro Ferro conquista pole na PROAM e Lester na AM

O piloto santista Pedro Ferro vai largar na pole position da GT Sprint Race na classe PROAM neste domingo em Cascavel (PR). Jovem destaque no automobilismo nacional, Pedro ainda conquistou o quarto lugar no grid geral e tem tudo para ampliar seus números positivos na temporada com duas vitórias e três pódios. “O resultado foi muito bom, principalmente porque essa tomada ainda vale pontos como uma corrida", afirmou.

"Estou na liderança da categoria e amanhã é seguir nesse caminho para buscar a vitória. Acho que temos tudo para ir bem e, principalmente, procurar manter a posição no campeonato”, disse Pedro, que é piloto da academia da Toyota Gazoo Racing.

Líder da PROAM e destaque entre os rookies na Stock Light, Pedro ficou atrás apenas de competidores experientes da Stock Car neste sábado. A pole foi de Thiago Camilo, que gerencia a carreira de Pedro, seguido de Gabriel Casagrande em 2º e Julio Campos em 3º na PRO.

“É muito especial poder competir contra esses grandes pilotos do automobilismo brasileiro. É claro que na pista cada um faz o seu melhor, mas fico contente de acelerar em alto nível contra adversários experientes”, disse Pedro.

Classe AM

Na classe AM, a mais democrática da categoria que é um dos destaques do esporte a motor brasileiro, a pole position ficou com o veterano Walter Lester, de 63 anos. “Para a classificação saímos com pneu frio, é difícil andar com pneu assim, com isso sofri um pouco na pista para fazer uma boa volta. Se fosse um pouco mais alta teria um tempo melhor, mas está ótimo”, festejou o paulistano.

A GT Sprint Race tem duas provas previstas para este domingo em Cascavel, a primeira sendo realizada às 10h horas, enquanto a corrida 2 será disputada às 12h45. As provas serão transmitidas ao vivo no YouTube do Motorsport.com.

