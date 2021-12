No fim da tarde desta sexta-feira, foi realizado o primeiro treino oficial da Grande Final da GT Sprint Race no Autódromo Internacional de Curitiba. E quem ficou com a liderança foi o jovem piloto Rafael Dias, da classe PROAM.

Ele cravou a marca de 1min29s174 e superou a dupla Eduardo Trindade/Sergio Ramalho, da classe PRO, que ficou com o tempo de 1min29s613. O top 3 foi completado por Weldes Campos, também da PRO, com 1min29s668.

Líder da divisão de elite, a dupla Julio Campos/Léo Torres ficou no quarto posto, à frente de Antônio Junqueira/Pedro Costa, da PROAM. A sexta colocação foi do jovem Pedro Aizza, que também corre na classe intermediária.

Gerson Campos, da PRO, foi o sétimo, à frente dos concorrentes de divisão Luciano Zangirolami/Nathan Brito. Campeão do minitorneio Special Edition, Thiago Camilo (PRO), que faz dupla com Beto Cavaleiro, foi o nono.

O top 10 foi fechado por Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski (PRO). No 11º posto, apareceu o primeiro piloto da classe AM, Giovani Girotto, que aproveitou o 'fator casa' para liderar a divisão de acesso da GTSR. Veja o resultado completo na tabela do tweet abaixo:

Programação da grande final no AIC – Etapa #matchpoint:

Sexta-feira, 03 de dezembro

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown organização

13h10 às 13h55 – GT Sprint Race – Treino extra

16h30 às 17h15 – Treino oficial 1 (máx. 18 voltas)

Sábado, 04 de dezembro

09h00 às 09h45 – Treino oficial 2 (máx. 18 voltas)

15h00 às 15h30 – Treino classificatório (duas voltas independentes)

Domingo, 05 de dezembro

08h05 às 8h15 – Warmup

09h55 – Corrida 1

14h30 às 14h50 – Pódio – Corrida 1

13h30 – Corrida 2

14h20 às 14h30 – Pódio – Corrida 2

