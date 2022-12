Carregar reprodutor de áudio

No fim da tarde deste sábado, foi realizada a segunda e última corrida (assista no fim da matéria) da etapa de Londrina da GT Sprint Race, no último evento de uma das mais importantes categorias do automobilismo nacional em 2022 -- e que se chamará NASCAR Brasil Sprint Race em 2023.

A prova do norte paranaense foi vencida por Dudu Trindade, mas as maiores comemorações ficaram com os campeões do torneio 'Brasil': a dupla Sérgio Ramalho/Luciano Zangirolami, na classe PRO, Arthur Gama, na divisão PROAM, e Giovani Girotto, na categoria AM.

Na PRO, a taça foi conquistada de forma dramática por Ramalho/Zangirolami após briga matemática até o final contra Raphael Teixeira. Como consolo para o companheiro de Thiago Camilo -- ausente da etapa por causa da Stock Car --, ficou o título 'Overall', compartilhado com o astro brasileiro.

Na AM, a classe de acesso da GTSR, Girotto confirmou o favoritismo, mas recentemente teve de se recuperar da Covid, o que impôs novo desafio. Já na PROAM, Gama também 'sofreu', mas conseguiu a glória mesmo tendo uma corrida complicada no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

O gaúcho foi o último entre os que terminaram a prova, por causa de um problema na direção. Do 'outro lado' do cronômetro, vencendo a prova derradeira na 'capital do Café', Trindade confirmou a boa fase e triunfou, faturando o lugar mais alto do pódio não só na PROAM, mas também na geral.

A segunda posição da prova ficou com o curitibano Léo Torres, da PRO. Quem completou o top 3 geral foi Rafael Dias, também da classe principal. Na sequência, Gerson Campos e Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, dupla que completou as cinco primeiras posições. Veja o resultado:

1 - Dudu Trindade (PROAM)

2 - Léo Torres (PRO)

3 - Rafael Dias (PRO)

4 - Gerson Campos (PRO)

5 - Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli (PRO)

6 - Alex Seid/Marcelo Henriques (PRO)

7 - Brendon Zonta (PROAM)

8 - Léo Yoshii (AM)

9 - Rafael Seibel (PROAM)

10 - Antonio Junqueira (PROAM)

11 - Walter Lester (AM)

12 - Sérgio Ramalho/Luciano Zangirolami (PRO)

13 - Giovani Girotto (AM)

14 - Lucas Mendes (PROAM)

15 - Alexandre Kaue (AM)

16 - Raphael Teixeira (PROAM)

17 - Arthur Gama (PROAM)

Não completaram - Diogo Moscato (PROAM) e Vitor Genz/Marco Garcia (PRO)

Veja a corrida 2 da etapa #MatchPoint da GT Sprint Race em Londrina:

