O piloto Weldes Campos será o único mineiro no grid da GT Sprint Race na terceira e decisiva etapa do minitorneio 'Special Edition' marcada para o fim de semana de 1º a 3 de outubro no Autódromo Potenza. A pista fica em Lima Duarte (MG), na Zona da Mata localizada no sudeste do estado de Minas Gerais. Weldes e o parceiro gaúcho Cesar Ramos, da Stock Car, comandam o GTSR#11 na categoria PRO.

O evento marcará a estreia e a inauguração do circuito. As atividades serão iniciadas por sessões extras de treinos e práticas oficiais na sexta-feira, 1ª. No sábado, 2, acontece a primeira corrida e no domingo, 3, as duas provas finais com definição dos campeões PRO, AM e PROAM.

Campos se diz preparado para mais um final de semana de etapa de decisão na GT Sprint Race Special Edition. O piloto quer aproveitar para somar muitos pontos em busca do título. Com seis corridas disputadas, ele acumula 109 pontos na tabela de classificação da PRO.

“A expectativa é melhor possível, estamos a apenas treze pontos atrás da dupla líder do minitorneio [Thiago Camilo/Pedro Ferro] e tudo pode acontecer nessa etapa final da Special Edition”, disse o piloto de 34 anos, natural da capital Belo Horizonte (MG).

“Não conheço o Potenza, mas tenho visto vídeos e já deu para perceber que é um traçado incrível. Estou super animado para acelerar em busca da melhor posição possível”, completou o campeão 2020 da PROAM nos campeonatos Overall, Special Edition e Rookie Of The Year.

Os nove eventos que compõem o calendário da GT Sprint Race 2021 estão divididos em duas 'taças': o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da Special Edition – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas disputas sairá o campeão Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

As corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o País pelo YouTube do Motorsport.com e, pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (Band), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION

PRO

1) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, 122 pontos

2) #19 Nathan Brito, 117

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 112

4) #11 Weldes Campos, 109

5) #01 Alex Seid, 98

6) #37 Lourenço Beirão, 88

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 74

8) #11 Cesar Ramos,73

9) #82 Gerson Campos, 73

10) #37 Zezinho Muggiati, 52

AM

1) #72 Giovani Girotto, 101 pontos

2) #17 Walter Lester, 94

3) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

4) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

5) #31 Adriano Ramos, 43

6) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 35

7) #37 Ricardo Kabanas, 32

8) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

9) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 142 pontos

2) #793 Adalberto Baptista, 99

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 89

4) #73 Francesco Franciosi, 88

5) #373 Raphael Teixeira, 82

6) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 60

7) #373 Kleber Eletric, 60

8) #7 Daniel Correa, 49

9) #373 Roberto Possas, 0

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – A confirmar (Brasil)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

