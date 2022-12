Carregar reprodutor de áudio

Londrina está em festa, além de celebrar 89 anos recebe a Grande Final da temporada 2022 da GT Sprint Race. Dudu Trindade, do GTSR #18, foi o grande vencedor da primeira corrida que aconteceu no início da tarde deste sábado, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Depois de 23 minutos e mais uma volta nos 3.146 metros de pista, o piloto pernambucano fechou a prova em 24min47s832. Léo Yoshii (GTSR #78, AM), a 02s551, Léo Torres (GTSR #77, PROAM), a 03s119 foram os primeiros e somaram mais 25 pontos na classificação em suas respectivas classes. A corrida decisiva, que definem todos os títulos da competição (Overall, Campeonato Brasil e Rookie of the Year) terá largada a partir das 17h30.

A penúltima corrida do calendário foi de alegria para o piloto Dudu Trindade que fez uma tocada extraordinária o pernambucano garantiu mais uma vitória na temporada. “Feliz demais. Consegui assumir a pole no começo se manter a frente até o final no desenrolar da prova. Então, supersatisfeito com todo o trabalho que temos feito em casa, em treino, por isso só tenho que agradecer a toda a equipe e, principalmente, a Deus”, destaca Dudu.

Buscando melhorar o seu posicionamento na tabela de classificação do Campeonato Brasil e no Overall, seguindo na vice-liderança, Léo Yoshii optou por manter um ritmo forte constante após ter largado da pole position entre os pilotos da AM. Na corrida final ainda são 25 pontos em jogo.

“O carro estava muito bom. Foi uma corrida sensacional, agora vamos para a próxima para fechar o ano com chave de ouro”, afirmou o piloto, que comemorou a vitória com a família, correndo ‘em casa’ e que com a soma da pontuação da qualificatória e desta primeira corrida final (50 pontos ao todo) ficou numa posição confortável na liderança da sua divisão.

Para o curitibano Léo Torres, a vitória na PRO teve um gosto especial. “Este ano só participei de três etapas. A vitória prova que tenho potencial ainda e estou forte no grid evencer aqui em Londrina que é uma pista que gosto bastante”, relata.

RESULTADO DA CORRIDA 1 – 9ª ETAPA - LONDRINA

1) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 11 voltas, 24min47s832

2) #77 Léo Torres, PRO, a 2s551

3) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 3s119

4) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 3s523

5) #09 Arthur Gama, PROAM, a 3s737

6) #13 Rafael Dias, PRO, a 4s074

7) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, a 4s716

8) #82 Gerson Campos, PRO, a 4s994

9) #78 Léo Yoshii, AM, a 5s450

10) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 5s597

11) #72 Giovani Girotto, AM, a 11s300

12) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 13s008

13) #17 Walter Lester, AM, a 2 voltas

14) #21 Raphael Teixeira, PRO, a 4 voltas

15) #19 Luciano Zangirolami/ Sérgio Ramalho, PRO, a 4 voltas

Não completaram 75% da prova

16) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO

17) #37 Marco Garcia/ Vitor Genz, PRO

18) #27 Lucas Mendes, PROAM

19) #08 Alexandre Kauê, AM

20) #31 Roberto Possas, AM

Melhor volta #18 Dudu Trindade, a 1min27s758, 129,014 km/h

CLASSIFICAÇÃO APÓS A CORRIDA 1 DA 9ª ETAPA

GT SPRINT RACE BRASIL

PRO

1) Raphael Teixeira, 197 pontos

2) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 196

3) Thiago Camilo, 185

4) Rafael Dias, 178

5) Marcelo Henriques/Alex Seid, 147

6) Pedro Costa, 144

7) Gerson Campos, 132

8) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 128

9) Edgar Bueno Neto, 109

10) César Ramos, 79

11) Léo Torres, 61

12) Ayrton Chorne, 58

13) Ricardo Sperafico, 33

14) Vitor Genz, 25

15) Felipe Baptista, 22

AM

1) Giovani Girotto, 250 pontos

2) Leo Yoshii, 225

3) Walter Lester, 181

4) Roberto Possas, 141

5) Alexandre Kauê, 114

6) Luís Zanon, 30

PROAM

1) Arthur Gama, 227 pontos

2) Dudu Trindade, 201

3) Diogo Moscato, 198

4) Antonio Junqueira, 167

5) Brendon Zonta, 136

6) Rafael Seibel, 135

7) Lucas Mendes, 86

8) Marco Garcia, 60

9) Adalberto Baptista, 40

10) Vitor Genz / Cassiano Lopes, 37

OVERALL

PRO

1) Raphael Teixeira, 403 pontos

2) Thiago Camilo, 391

3) Rafael Dias, 319

4) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 287

5) Pedro Costa, 278

7) Gerson Campos, 260

8) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 196

9) Edgar Bueno Neto, 174

10) Ayrton Chorne, 150

11) Marcelo Henriques/Alex Seid, 147

12) Cesar Ramos, 144

13) Lourenço Beirão, 109

14) Léo Torres, 90

15) Felipe Baptista, 87

16) Marco Garcia, 63

17) Ricardo Sperafico, 33

18) Vitor Genz, 25

AM

1) Giovani Girotto, 402 pontos

2) Léo Yoshii, 354

3) Walter Lester, 253

4) Roberto Possas, 211

5) Alexandre Kauê, 188

6) Luís Debes, 134

7) Léo Martins, 117

8) Tiago Kfouri, 74

9) Elias Azevedo, 47

10) Marcus Índio, 42

11) Matheus Roque, 42

12) Cello Nunes, 37

13) Luís Zanon, 30

14) Mario de Lara, 15

PROAM

1) Arthur Gama, 392 pontos

2) Diogo Moscato, 376

3) Dudu Trindade, 329

4) Antonio Junqueira, 286

5) Rafael Seibel, 253

6) Lucas Mendes, 204

7) Brendon Zonta, 136

8) Marco Garcia, 60

9) Luca Milani / Roberto Milani, 49

10) Adalberto Baptista, 40

11) Vitor Genz / Cassiano Lopes, 37

12) Marcus Índio, 36