Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a GT Sprint Race inicia oficialmente o torneio Special Edition, que corre em paralelo ao campeonato principal da categoria. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, recebe três corridas no fim de semana, válidas pela primeira de três etapas.

Além do título do torneio, os pilotos concorrerão a R$ 20 mil em bônus para o vencedor de cada corrida final, de cada categoria e em cada etapa. Somados, serão R$ 180 mil em prêmios.

Complementando o campeonato, as outras seis etapas (12 corridas), serão realizadas todas no Brasil, tendo um ou dois pilotos por carro, os quais concorrerão ao título das classes PRO, PROAM e AM.

Os campeões do Overall receberão um troféu diferenciado e crédito R$ 50.000,00 para os campeões de cada categoria, em um total de R$ 150 mil. No Rookie of The Year, estreantes com participação em até três etapas nos anos anteriores da categoria, o campeão receberá um troféu diferenciado e crédito de R$25.000,00.

Veja a corrida 1 da Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia:

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: