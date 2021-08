A GT Sprint Race realizou a segunda Special Edition de 2021 no fim de semana, em Tarumã (RS). Entre os vários ‘pegas’ e ultrapassagens dos pilotos, um momento chamou a atenção: após a rodada de Zezinho Muggiati, piloto da classe PRO, Alex Seid, da mesma classe, consegue salvar o que poderia ser um forte acidente, que acabaria com as pretensões de bons resultados de ambos.

Tudo isso foi registrado na câmera onboard de Seid, confira:

Veja como foi a terceira corrida da GT Sprint Race em Tarumã:

